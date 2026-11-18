JawaPos.com - Wayne Rooney membuat pengakuan mengejutkan mengenai kondisi kesehatan mentalnya saat masih berseragam Manchester United. Mantan kapten Timnas Inggris itu mengaku pernah melewati masa-masa kelam hingga sempat berpikir untuk bunuh diri.

Pengakuan tersebut disampaikan Rooney dalam wawancara di kanal YouTube podcast Life at the Midpoint. Ia menceritakan bagaimana dirinya memilih menarik diri dari lingkungan sekitar ketika menghadapi tekanan mental yang berat.

Kisah tersebut memperlihatkan sisi lain perjalanan karier Rooney yang selama ini dikenal sebagai salah satu legenda Manchester United. Di balik kesuksesannya di lapangan, ia ternyata pernah berjuang menghadapi persoalan pribadi yang sulit.

Rooney mengungkapkan, sejumlah tindakan egois yang dilakukannya turut memperburuk kondisi tersebut. Masa sulit itu bahkan terjadi ketika putra sulungnya, Kai Wayne Rooney, lahir 17 tahun lalu.

"Saya bisa melihat ke belakang dan mengatakan bahwa saya egois. Namun, saat itu saya tahu sedang mengalami sesuatu yang benar-benar sulit untuk saya hadapi," kata Rooney, dikutip dari Manchester Evening News, Rabu (18/11).

"Saya tidak ingin Kai melihat saya dalam kondisi seperti itu. Itulah alasan saya juga memilih untuk mengasingkan diri. Saya pernah berada di titik ketika mulai berpikir untuk bunuh diri,” lanjutnya.

Rooney Memilih Mengasingkan Diri Rooney mengaku saat itu benar-benar tidak ingin bertemu atau berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, ia memilih menghindari aktivitas sederhana seperti pergi ke toko karena tidak ingin berpapasan dengan siapa pun.

"Saya benar-benar tidak ingin berada di sekitar siapa pun. Saya tidak ingin bertemu orang-orang di jalan atau pergi ke toko," imbuh dia.

Di tengah kondisi tersebut, Rooney menyebut sepak bola menjadi satu-satunya hal yang masih memberinya rasa nyaman. Ia merasa kesulitan menghadapi berbagai persoalan di luar lapangan, meski tetap mampu menjalankan aktivitasnya sebagai pesepak bola profesional.

"Saya selalu merasa nyaman saat berada di lapangan sepak bola, baik saat latihan maupun pertandingan. Namun, untuk hal-hal lainnya, saya benar-benar kesulitan menghadapinya," jelasnya.

Pengakuan Rooney mengenai kondisi mentalnya bukan kali pertama disampaikan kepada publik. Sebelumnya, ia juga pernah terbuka mengenai kebiasaan mengonsumsi alkohol sebagai pelarian dari tekanan yang dirasakannya sejak usia remaja.

Rooney Mulai Menjalani Hidup Lebih Sehat Kini, setelah meninggalkan dunia kepelatihan dan beralih menjadi komentator serta pengamat sepak bola, Rooney mulai menjalani pola hidup yang lebih sehat.

Ia bahkan memutuskan berhenti mengonsumsi alkohol menjelang tugasnya sebagai pengamat pada Piala Dunia 2026.

Rooney mengaku proses berhenti mengonsumsi alkohol ternyata berjalan lebih mudah dibandingkan perkiraannya. Keputusan tersebut juga membawa perubahan positif terhadap kebugaran dan kepercayaan dirinya.