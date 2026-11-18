JawaPos.com - Santos akan melawat ke markas Coritiba dalam pertandingan pekan ke-35 Liga Brasil 2026/2027 di Estadio Major Antonio Couto Pereira, Curitiba, Parana, Brasil, Kamis (19/11/2026) pagi WIB. Neymar dan kawan-kawan berpeluang mencuri poin di Curitiba.

Santos datang dengan ambisi meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke kompetisi Copa Brasil musim depan. Saat ini, mereka menempati posisi kesembilan klasemen sementara dengan koleksi 47 poin dari 34 pertandingan.

Peixe, julukan Santos, tertinggal enam poin dari Bahia yang berada di batas akhir zona kualifikasi kontinental. Namun, performa Santos belakangan ini tengah mengalami penurunan setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan beruntun.

Setelah ditahan imbang Bahia dan Palmeiras, Neymar dan kolega dipaksa menyerah 1-2 saat bertandang ke markas Red Bull Bragantino. Karena itu, pertandingan melawan Coritiba menjadi momentum bagi Santos untuk kembali ke jalur kemenangan.

Di sisi lain, Coritiba tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 42 poin dari 34 pertandingan. Mereka hanya unggul lima angka dari zona degradasi sehingga tambahan poin sangat dibutuhkan demi mengamankan posisi di kasta tertinggi.

Sama seperti Santos, Coritiba juga datang dengan modal kurang meyakinkan. Coxa, julukan Coritiba, menelan kekalahan tipis 0-1 dari Internacional pada pekan lalu.

Kekalahan di Porto Alegre tersebut memperpanjang tren negatif Coritiba yang hanya mampu meraih satu kemenangan dalam sembilan laga terakhir di liga. Meski demikian, bermain di hadapan publik sendiri bisa menjadi suntikan moral setelah sebelumnya sukses menumbangkan Vitoria dengan skor 2-0.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Santos Santos sedikit lebih diunggulkan jika melihat rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa tahun terakhir. Peixe tercatat hanya menelan satu kekalahan dari sepuluh duel terakhir melawan Coritiba, dengan catatan tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.

Menariknya, satu-satunya kekalahan Santos tersebut justru terjadi pada pertemuan pertama musim ini. Mereka dipermalukan Coritiba dengan skor telak 0-3 di kandang sendiri.

Namun, Santos berhasil membalas kekalahan tersebut di ajang Copa Brasil. Mereka menang 2-0 di Curitiba sekaligus memastikan langkah ke babak berikutnya.

Prediksi Skor Coritiba vs Santos Dalam pertandingan ini, Santos mendapat tambahan amunisi dengan kembalinya Neymar setelah mendapat pengurangan masa hukuman.

Mantan pemain Barcelona itu akan menjadi ancaman bagi lini pertahanan Coritiba.

Meski demikian, Santos tetap harus mewaspadai motivasi berlipat para pemain Coritiba yang tampil di kandang sendiri. Tim asuhan Guila Bossle tentu ingin mempersembahkan kemenangan di hadapan pendukungnya.

Kedua kesebelasan belum menemukan konsistensi permainan dalam beberapa pekan terakhir. Coritiba diperkirakan mengandalkan dukungan suporter untuk meredam agresivitas lini serang Santos.

Dengan kondisi kedua tim yang sama-sama sedang mencari konsistensi, pertandingan diprediksi berlangsung ketat dan berpotensi berakhir tanpa pemenang.

Prediksi skor: Coritiba 1-1 Santos

Prediksi Susunan Pemain Coritiba vs Santos Coritiba:

Rangel; Tinga, Tiago Coser, Moledo, B. Melo; Gomez, Santos; Lavega, Josue, Lopes; Rocha.

Pelatih: Guila Bossle

Santos:

Diogenes; Rodinei, Arao, Peres, Escobar; Henrique, Oliva; Coutinho, Neymar, Everton; Barbosa.