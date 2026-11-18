JawaPos.com - Presiden Kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA), Kozo Tashima, resmi mengajukan pencalonan diri sebagai Presiden FIFA. Tashima mengklaim telah memperoleh dukungan dari lima federasi sepak bola nasional yang menjadi syarat untuk mengikuti kontestasi tersebut.

JFA mengonfirmasi pengajuan pencalonan Tashima melalui pernyataan resmi pada Rabu (18/11). Langkah itu menjadikannya sebagai kandidat asal Jepang yang bersaing dalam pemilihan Presiden FIFA.

"Pada 17 November, JFA telah mengirimkan surat kepada FIFA untuk mengajukan Presiden Kehormatan JFA Kozo Tashima sebagai kandidat dalam pemilihan Presiden FIFA," tulis pernyataan JFA.

Pengajuan tersebut dilakukan menjelang penutupan pendaftaran calon Presiden FIFA pada Rabu pukul 22.59 GMT. Pemilihan akan berlangsung dalam Kongres FIFA ke-77 di Rabat, Maroko, pada 18 Maret 2027.

Tashima harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat mengikuti pemilihan. Salah satunya adalah memperoleh nominasi dari sedikitnya lima asosiasi anggota FIFA.

Selain itu, setiap kandidat diwajibkan memiliki keterlibatan aktif dalam sepak bola selama dua dari lima tahun terakhir, baik sebagai pemain maupun pejabat di FIFA, konfederasi, atau asosiasi sepak bola nasional.

Tashima Bawa Misi Transparansi dan Tata Kelola FIFA Tashima memiliki pengalaman panjang dalam sepak bola internasional. Pria berusia 68 tahun itu merupakan mantan pemain tim nasional Jepang dan pernah bekerja sebagai pelatih tim kelompok usia. Ia juga telah menjadi anggota Dewan FIFA sejak 2015.

Setelah pencalonannya diumumkan, Tashima menyampaikan apresiasi kepada Presiden JFA Tsuneyasu Miyamoto dan seluruh anggota dewan organisasi. Ia juga berterima kasih kepada federasi sepak bola dari berbagai negara yang telah memberikan dukungan nominasi.

Tashima menegaskan kesiapannya menghadapi persaingan dengan membawa misi memperbaiki tata kelola FIFA serta meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi tersebut.

"Dengan rasa tanggung jawab dan tekad yang kuat, saya akan menghadapi tantangan ini agar FIFA dapat menjadi organisasi yang lebih sehat dan tepercaya serta berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola di seluruh dunia," kata Tashima dikutip dari Reuters.

Tashima juga mengungkapkan sejumlah prioritas yang ingin diperjuangkan jika terpilih sebagai Presiden FIFA. Menurutnya, pembenahan tata kelola dan penerapan transparansi harus menjadi perhatian utama sebelum organisasi itu menjalankan berbagai kebijakan lainnya.

"Pertama dan terutama, saya percaya bahwa sangat penting untuk membangun tata kelola yang baik dan memastikan transparansi tetap terjaga," ujar Tashima kepada wartawan dalam acara penghargaan tahunan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Thailand.

"Kita harus memastikan hal tersebut berjalan dengan benar terlebih dahulu. Setelah itu, berbagai kebijakan lainnya dapat diajukan," lanjutnya.

Meski mengaku telah memperoleh dukungan dari lima federasi nasional, Tashima belum mengungkapkan negara-negara yang memberikan nominasi kepadanya. Ia mengatakan akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik pada kesempatan berikutnya.

Tashima juga menyadari bahwa posisinya belum tentu menguntungkan dalam persaingan menuju kursi Presiden FIFA. Karena itu, ia masih perlu menyusun strategi kampanye dan manifesto untuk meyakinkan para pemilik suara.

Infantino Hadapi Tiga Penantang Pencalonan Tashima menambah ketat persaingan dalam pemilihan Presiden FIFA. Gianni Infantino sebagai petahana berupaya mempertahankan jabatannya untuk periode keempat.

Selain Tashima, mantan kapten tim nasional Swiss Ramon Vega dan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Philippe Diallo, juga masuk dalam daftar penantang Infantino.

Pencalonan Diallo sebelumnya mendapat dukungan dari UEFA. Dalam konferensi pers pada Selasa (17/11), Diallo menyatakan keinginannya untuk menjalin komunikasi dengan Tashima guna menyatukan kekuatan menghadapi pemilihan.

Diallo bahkan menyampaikan rencana untuk menghubungi Tashima dan membangun kerja sama di antara keduanya.

Namun, Tashima mengaku belum melakukan pembicaraan langsung dengan Diallo. Ia hanya berkomunikasi secara tidak langsung dengan sejumlah orang di sekitar Presiden FFF tersebut.

"Saya telah berbicara secara tidak langsung dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi kami belum membahas secara khusus apa yang akan kami lakukan," kata Tashima.

"Diallo baru saja mengumumkan pencalonannya. Oleh sebab itu, saya ingin berbicara dengannya setidaknya satu kali ke depan," tambahnya.

AFC Lebih Dulu Dukung Infantino Perjuangan Tashima menuju kursi Presiden FIFA tidak mudah. Sebelum ia mengumumkan niatnya untuk maju, AFC telah lebih dahulu menyatakan dukungan kepada Infantino.

Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa secara terbuka memberikan dukungan kepada Infantino dalam Kongres Luar Biasa AFC di Tokyo pada Oktober 2026.

Dukungan tersebut menjadi sorotan karena Sheikh Salman sebelumnya sempat mengkritik rencana Infantino untuk menjual sebagian kepemilikan hak komersial turnamen FIFA. Sheikh Salman bahkan menyebut rencana itu sebagai bentuk pelanggaran kepercayaan.

Namun, saat kembali ditanya mengenai posisi AFC dalam pemilihan Presiden FIFA, Sheikh Salman menegaskan bahwa sikap organisasinya tidak berubah.

"Kami sudah menyampaikan sikap kami, baik dalam pertemuan Komite Eksekutif AFC di Vancouver pada April maupun dalam kongres di Tokyo," ujar Sheikh Salman.

Ia juga meminta agar pertanyaan mengenai dukungan terhadap kandidat tertentu diarahkan langsung kepada masing-masing asosiasi anggota AFC.