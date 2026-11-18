JawaPos.com - Hajime Moriyasu resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih timnas Jepang setelah lebih dari delapan tahun memimpin Samurai Blue. Dia meninggalkan tim yang telah berkembang menjadi kekuatan sepak bola Asia dan mampu bersaing dengan negara-negara elite dunia.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (18/11), Moriyasu, 58, menutup kiprahnya setelah Jepang kalah 1-2 dari Paraguay dalam laga persahabatan di Singapura, Selasa. Sejak ditunjuk pada Juli 2018, dia menangani timnas Jepang dalam 113 pertandingan, terbanyak dalam sejarah tim nasional negara tersebut berdasarkan jumlah laga yang dipimpin.

"Saya beruntung bisa bekerja bersama para pemain dan staf yang hebat. Saya menghabiskan waktu yang luar biasa bersama mereka. Saya berterima kasih," kata Moriyasu seusai pertandingan terakhirnya.

Selama menangani Jepang, mantan gelandang timnas itu memimpin Samurai Blue dalam dua edisi Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Jepang melaju ke babak 16 besar setelah membuat kejutan dengan mengalahkan dua mantan juara dunia, Jerman dan Spanyol.

Jepang juga berhasil menembus fase gugur pada Piala Dunia musim panas tahun ini yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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Secara keseluruhan, Moriyasu mencatatkan 78 kemenangan, 17 hasil imbang, dan 19 kekalahan. Catatan tersebut sudah termasuk satu kemenangan yang diperoleh melalui walkover.

Moriyasu sebenarnya berencana mengakhiri tugas setelah Piala Asia yang semula dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada Januari tahun depan. Namun, turnamen tersebut ditunda sekitar satu tahun akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dua pertandingan persahabatan di Singapura akhirnya menjadi penugasan terakhirnya.

Perkembangan Jepang di bawah Moriyasu juga terlihat dalam pertandingan melawan Brasil pada Sabtu. Samurai Blue berhasil mengalahkan negara yang telah lima kali menjuarai Piala Dunia itu dengan skor 3-2.

Dalam laga perpisahan melawan Paraguay, Moriyasu melakukan 10 perubahan pada susunan pemain inti dibandingkan pertandingan melawan Brasil. Dia memilih menurunkan skuad yang lebih muda.

Meski Jepang gagal meraih kemenangan, pertandingan tersebut menghadirkan catatan positif. Penyerang berusia 22 tahun Shio Fukuda mencetak gol dalam debut internasionalnya. Fukuda saat ini bermain untuk klub Jerman, Karlsruher.

"Saya ingin mengakhiri perjalanan ini dengan kemenangan, jadi hasilnya mengecewakan. Namun, ada hal-hal positif untuk masa depan," ujar Moriyasu.

Posisi pelatih timnas senior Jepang akan diteruskan Go Oiwa mulai Maret mendatang. Oiwa saat ini menangani timnas Jepang U-21 dan akan tetap menjalankan kedua peran tersebut.

Moriyasu berharap Jepang suatu hari mampu menjadi juara dunia. "Saya berharap suatu hari nanti bisa melihat Jepang menjadi juara dunia," katanya.