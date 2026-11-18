JawaPos.com - Erling Haaland menjadi penentu kemenangan Norwegia saat mengalahkan Denmark dengan skor 3-2 dalam pertandingan terakhir fase grup UEFA Nations League, Rabu (18/11). Sempat tertinggal dua gol pada awal pertandingan, Norwegia berhasil membalikkan keadaan melalui gol Martin Odegaard dan dua gol Haaland.

Norwegia mengawali pertandingan dengan situasi sulit setelah kebobolan dua gol dalam 14 menit pertama.

Rasmus Hojlund membuka keunggulan Denmark pada menit ke-11. Gol itu menjadi gol keenam Hojlund dalam enam pertandingan Nations League. Tiga menit kemudian, Pierre-Emile Hojbjerg menggandakan keunggulan Denmark menjadi 2-0.

Norwegia sempat mengira telah memperkecil ketertinggalan melalui Erling Haaland pada menit ke-33. Namun, gol penyerang Manchester City itu dianulir karena handball.

Haaland akhirnya benar-benar mencatatkan namanya di papan skor empat menit kemudian. Gol tersebut berawal dari kesalahan kiper Denmark Mads Hermansen yang gagal melakukan sapuan dengan sempurna.

Martin Odegaard berhasil merebut bola dari penguasaan Hermansen sebelum membiarkannya bergulir ke arah Haaland. Tanpa kesulitan, penyerang Norwegia itu menyelesaikan peluang dan mengubah skor menjadi 1-2.

Penalti Menit ke-96 Pastikan Kemenangan Norwegia Norwegia terus berusaha mengejar ketertinggalan hingga akhirnya Martin Odegaard menyamakan kedudukan pada menit ke-83. Kapten Norwegia itu melepaskan tembakan dari tengah kotak penalti yang tidak mampu dihentikan kiper Denmark.

Drama berlanjut pada masa tambahan waktu. Wasit memberikan hadiah penalti kepada Norwegia setelah bek Denmark Joachim Andersen dinilai melakukan handball.

Haaland yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya pada menit ke-96. Gol tersebut memastikan Norwegia menang 3-2 meski sebelumnya tertinggal dua gol.

Kemenangan itu disambut meriah oleh para pendukung Norwegia yang hadir di stadion. Haaland mengaku senang bisa mengakhiri tahun yang luar biasa bersama tim nasionalnya.

"Ini salah satu tahun sepak bola paling gila," kata Haaland kepada TV2, dilansir dari Reuters.

"Senang bisa menjadi bagian dari penutup yang begitu istimewa. Stale (Solbakken, pelatih Norwegia) mengatakan sebelum pertandingan, 'Mari kita akhiri tahun sepak bola yang benar-benar sulit digambarkan ini dengan baik.' Menjadi orang Norwegia itu menyenangkan," ujarnya.

Haaland juga mengaku memiliki kesempatan untuk mencetak tiga gol dalam pertandingan tersebut. Meski demikian, dia tetap puas dengan dua gol yang disumbangkannya.

"Ini benar-benar luar biasa dan menyenangkan. Seharusnya saya bisa mencetak hattrick hari ini, tetapi saya senang dengan dua gol, jadi itu sudah sangat baik," ucapnya.

Norwegia Tutup Tahun dengan Kemenangan Kemenangan atas Denmark menjadi penutup perjalanan impresif Norwegia sepanjang tahun. Sebelumnya, Erling Haaland dan Martin Odegaard memimpin Norwegia mencapai perempat final Piala Dunia 2026 dalam penampilan perdana mereka di turnamen tersebut setelah 28 tahun.

Di fase grup UEFA Nations League, Norwegia mengakhiri perjalanan dengan tiga kemenangan dan tiga kekalahan. Mereka menempati posisi kedua klasemen Grup A4 dengan koleksi sembilan poin.