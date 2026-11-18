JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Seluruh India (AIFF) resmi melaporkan dugaan tindakan rasis yang dilakukan pemain Palestina U-17 terhadap kapten India U-17, Dallalmoun Gangte, kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Laporan tersebut dilayangkan menyusul insiden yang terjadi dalam pertandingan Grup E Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Duel India kontra Palestina berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (17/11/2026).

India berhasil mengunci kemenangan telak dengan skor 4-1. Namun, hasil positif tersebut diwarnai insiden kontroversial pada pengujung babak pertama.

Diduga Lakukan Gestur yang Dianggap Rasis Ketegangan bermula ketika gelandang Palestina, Soueidan, diduga mengibaskan tangannya di depan hidung saat berada di dekat Gangte.

Gestur tersebut kemudian memancing perhatian penonton dan komentator pertandingan. Banyak pihak menafsirkannya sebagai stereotip rasis yang menyiratkan adanya bau tidak sedap.

Gangte yang tidak terima dengan tindakan tersebut langsung menghampiri Soueidan di lapangan. Situasi sempat memanas sebelum wasit pertandingan, Ko Minkuk, turun tangan untuk memisahkan kedua pemain dan memberikan peringatan.

Merespons insiden tersebut, AIFF mengambil langkah dengan melaporkan dugaan aksi rasisme itu kepada AFC untuk ditindaklanjuti.

"Federasi Sepak Bola Seluruh India (AIFF) secara resmi telah mengajukan pengaduan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait dugaan gestur rasis yang dilakukan seorang pemain Palestina terhadap kapten Timnas India U-17, Dallalmuon Gangte, dalam pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 antara India dan Palestina pada 17 November 2026 di Kuala Lumpur Football Stadium," bunyi pernyataan resmi AIFF, Rabu (18/11).

AIFF meminta AFC melakukan pemeriksaan terhadap kejadian di lapangan. Federasi India berharap AFC meninjau insiden tersebut, memeriksa rekaman pertandingan yang tersedia, serta mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

AIFF juga menegaskan bahwa pihaknya memandang serius segala bentuk rasisme dan perilaku diskriminatif karena tindakan semacam itu tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar sepak bola.

"Perilaku semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar sepak bola yang menjunjung tinggi rasa hormat, kesetaraan, permainan yang adil, dan sportivitas. Tidak ada tempat bagi rasisme atau diskriminasi dalam sepak bola, dan perilaku semacam itu tidak boleh diterima maupun ditoleransi," tegas AIFF.

Pemain Palestina U-17 Juga Diganjal Kartu Merah Di luar dugaan gestur rasis tersebut, pertandingan India kontra Palestina juga berlangsung dengan tensi tinggi sejak babak pertama.

Gelandang Palestina lainnya, Mohammed Jamhour, bahkan harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah menerima kartu merah langsung.

Jamhour diganjar hukuman tersebut setelah terlihat melakukan tendangan ke area punggung dan menginjak lengan pemain India. Pemain Palestina itu tampak terheran-heran ketika wasit mengeluarkan kartu merah.