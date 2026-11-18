JawaPos.com - Jurgen Klopp mulai menunjukkan filosofi sepak bola heavy metal bersama Timnas Jerman. Hal itu terlihat ketika Die Mannschaft menghancurkan Belanda dengan skor 5-0 di Olympiastadion, Berlin, Selasa (17/11/2026).

Kemenangan tersebut membuat Jerman yang sebelum pertandingan menempati peringkat ketiga Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 berhasil finis sebagai juara grup. Joshua Kimmich dan kawan-kawan mengungguli Belanda, sekaligus membuat Yunani gagal lolos ke perempat final.

Hanya dua tim teratas dari setiap grup yang berhak melaju ke fase gugur kompetisi antarnegara Eropa tersebut.

Kemenangan atas Belanda juga menjadi kemenangan terbesar Jerman pada era kepelatihan Klopp. Gelandang serang Jerman Florian Wirtz mengungkapkan bahwa timnya ingin dikenal dengan permainan menyerang dan dominan.

"Kami ingin dikenal dengan sepak bola menyerang, yang selalu ingin mencetak gol, dan mendominasi lawan kami," ucap Wirtz seperti dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Jerman (DFB).

Jerman Cetak Empat Gol dalam 17 Menit Jerman tampil semakin dominan pada babak kedua. Empat gol terakhir mereka tercipta hanya dalam rentang 17 menit. Catatan tersebut menjadi salah satu periode tersingkat Jerman dalam mencetak empat gol pada sedekade terakhir.

Kali terakhir Die Mannschaft mencatatkan empat gol dalam waktu singkat adalah ketika mengalahkan Brasil 7-1 pada semifinal Piala Dunia 2014. Saat itu, Jerman hanya membutuhkan waktu 6 menit 40 detik untuk mencetak empat gol dalam pertandingan yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Mineirazo.

"Kami ingin terus menekan dan menciptakan lebih banyak gol dan kami melakukannya dengan sempurna," kata Wirtz yang mencatatkan dua gol dalam pertandingan tersebut.

Klopp mengakui Jerman dan Belanda sama-sama berusaha memainkan sepak bola menyerang. Namun, dia melihat timnya mampu memanfaatkan ruang dan bola-bola pantul dari umpan panjang.

"Kami bermain lebih bebas dan memanfaatkan ruang yang kami miliki. Tim yang luar biasa," tutur mantan pelatih Liverpool dan Borussia Dortmund tersebut.

Jerman Berpotensi Hadapi Lawan Berat di Perempat Final Meski lolos sebagai juara Grup A2, Jerman harus bersiap menghadapi lawan berat di perempat final. Sejumlah tim yang berstatus runner-up grup memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh.

Belgia menjadi salah satu kemungkinan lawan setelah finis sebagai runner-up Grup A1. Selain itu, Spanyol juga berpeluang menjadi lawan Jerman setelah menempati posisi kedua Grup A3.

Dari Grup A4, Jerman juga berpotensi menghadapi salah satu di antara Portugal, Denmark, atau Norwegia.

Joshua Kimmich menyadari perjuangan Jerman pada fase gugur tidak akan mudah. Meski demikian, kemenangan telak atas Belanda menjadi modal positif bagi timnya.

Kimmich juga memuji keputusan Klopp yang memanggil 44 pemain selama proses pembentukan tim. Menurut dia, langkah tersebut membantu meminimalkan kelelahan pemain sekaligus memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk memahami gaya permainan baru.

"Kami memulai awal yang baru dengan skuad baru. Selama jeda internasional, kami bermain bagus dua kali. Kami bisa melihat ke arah mana gaya permainan kami berkembang," kata bintang Bayern Munchen itu kepada Sport1.

Kekalahan 0-5 Picu Adu Argumen Pemain Belanda Di kubu Belanda, kekalahan telak dari Jerman ternyata memunculkan ketegangan di ruang ganti. Kapten sekaligus bek kanan Oranje, Denzel Dumfries, mengungkapkan sejumlah pemain sempat beradu argumen setelah pertandingan.

"Terjadi adu mulut. Beberapa pemain menyampaikan pendapatnya dan mencoba beradu argumen untuk melihat penyebab kekalahan. Pelatih baru (Xavi Hernandez) tidak mengharapkan hal ini. Itulah kenapa pintu ruang ganti tertutup lama."