JawaPos.com - Laga persahabatan antara Argentina dan Kosta Rika di Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Rabu (18/11), menjadi momen comeback bagi kiper Emiliano Martinez setelah menjalani operasi rahang.

Dibu, sapaan akrab Martinez, sebelumnya tidak dimainkan saat La Albiceleste kalah 1-2 dari Uruguay di La Bombonera, Buenos Aires, Sabtu (14/11).

Pelatih Argentina Lionel Scaloni memastikan Martinez akan kembali bermain dalam pertandingan melawan Kosta Rika. Menurut dia, keputusan mengistirahatkan sang kiper pada laga sebelumnya merupakan langkah yang tepat.

"Emiliano akan bermain (melawan Kosta Rika, Red). Dia sudah kami istirahatkan tiga hari sebelumnya (lawan Uruguay, Red). Itu sudah jadi opsi yang bijaksana," kata Scaloni seperti dilansir ESPN.

Martinez menjalani operasi rahang setelah bertabrakan dengan Jarrad Branthwaite, bek tengah Everton, dalam pertandingan Premier League pada 16 Oktober.

Kiper yang dalam naskah sumber disebut berusia 34 tahun dan telah mengoleksi 70 penampilan bersama Argentina itu sejatinya sudah kembali berlatih dua pekan setelah kejadian. Namun, dia masih menggunakan topeng pelindung wajah.

Meski demikian, pelatih Chelsea Xabi Alonso belum bersedia mengambil risiko dengan memainkannya.