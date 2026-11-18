JawaPos.com - Erling Haaland tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah membawa Timnas Norwegia meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Denmark dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Penyerang Manchester City itu mencetak dua gol, termasuk penalti penentu pada menit 90+6.

Pertandingan keenam tersebut berlangsung di Stadion Parken, Rabu (18/11/2026). Norwegia sempat tertinggal dua gol sebelum membalikkan keadaan pada babak kedua.

Denmark tampil percaya diri pada awal pertandingan. Rasmus Hojlund membuka keunggulan pada menit ke-11, kemudian Pierre-Emile Hojbjerg menggandakan keunggulan tuan rumah tiga menit berselang.

Norwegia memperkecil ketertinggalan pada menit ke-37. Kesalahan kiper Denmark Mads Hermansen dimanfaatkan Erling Haaland untuk mengubah skor menjadi 1-2.

Memasuki babak kedua, Norwegia tampil lebih menyerang. Upaya mereka membuahkan hasil ketika Martin Odegaard mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-83.

Drama berlanjut hingga masa tambahan waktu. Norwegia mendapatkan penalti yang berhasil dieksekusi Haaland pada menit 90+6. Gol tersebut memastikan kemenangan 3-2 bagi tim tamu.

Haaland Sebut Kemenangan Norwegia Sangat Istimewa Kemenangan dramatis atas Denmark menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Haaland. Dia bahkan menyebut pertandingan tersebut sebagai salah satu laga tergila yang pernah dialaminya.

"Ini adalah salah satu tahun paling gila dalam sepak bola yang pernah saya alami. Senang rasanya menjadi orang Norwegia!" kata Erling Haaland kepada TV 2 Norway yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (18/11/2026).

Haaland juga mengungkapkan pesan yang disampaikan pelatih Stale Solbakken kepada para pemain sebelum pertandingan. Sang pelatih ingin Norwegia menutup tahun sepak bola dengan hasil positif.

"Ståle [Solbakken] mengatakan sebelum pertandingan: 'Mari kita akhiri tahun sepak bola yang benar-benar luar biasa ini dengan catatan yang baik. Kami benar-benar mendominasi mereka di babak kedua," pungkas Erling Haaland.