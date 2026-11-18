JawaPos.com - Carlos Forbs mengungkapkan kebahagiaannya setelah mencetak gol untuk timnas Portugal mengalahkan Wales di pertandingan keenam UEFA Nations League.

Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Cardiff City Stadium, Rabu (18/11).

Gol Carlos Forbs ke gawang Wales menjadi debut golnya bersama timnas Portugal. Tentu, gol tersebut membuatnya senang dan tidak akan pernah dilupakannya sepanjang karier.

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Pemain Club Brugge tersebut mencetak gol pada menit ke-70. Gol itu juga menentukan kemenangan timnas Portugal di kandang Wales.

"Ini perasaan yang istimewa; saya tidak akan melupakan hari ini. Yang terpenting adalah kami berhasil menang; saya senang akan hal itu. Kami membutuhkan gol untuk menenangkan permainan, dan kebetulan saya yang mencetak gol," kata Carlos Forbs kepada RTP yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (18/11).

Para pemain Portugal menunjukkan mental pemenang saat mengalahkan Wales. Tim asuhan Jorge Jesus tersebut sempat tertinggal dan berbalik unggul pada menit ke-70.

"Kami harus berjuang keras di akhir pertandingan, tetapi kami berhasil mengatasinya; kami bertahan hingga akhir, kami menunjukkan mentalitas yang sangat kuat," ujar Forbs.

Pemain 22 tahun tersebut memuji mentalitas timnas Portugal. Selain itu, kemenangan melawan Wales juga menjadi target timnya sekaligus lolos ke perempat final UEFA Nations League.

"Kami menunjukkan mentalitas dan karakter kami, dan kemenangan hari ini memang pantas kami raih. Tujuan kami hari ini adalah mendapatkan tiga poin, finis pertama di grup, dan itulah yang kami lakukan," ucap Carlos Forbs.

Masuk pada menit ke-59, Forbs memberikan ancaman dari sisi kanan penyerangan timnas Portugal.