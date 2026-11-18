JawaPos.com - Kekecewaan dirasakan Takefusa Kubo setelah timnas Jepang kalah dari Paraguay di laga persahabatan.

Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di National Stadium, Singapura, Rabu (17/11).

Takefusa Kubo yang masuk pada menit ke-61 merasa kecewa dengan kekalahan dari Paraguay. Dia merasa timnas Jepang bisa bermain lebih baik lagi.

"Sangat mengecewakan bahwa kami kalah padahal kami sudah sangat dekat, dan saya selalu mengatakan bahwa hasil adalah segalanya, jadi saya pikir kami bisa bermain lebih baik hari ini," kata Takefusa Kubo yang dikutip dari Gekisaka, Rabu (17/11).

Kekalahan melawan Paraguay juga menjadi laga terakhir Hajime Moriyasu sebagai pelatih timnas Jepang.

Kubo yang sudah bekerjasama dengannya sejak 2018, mengatakan bahwa dia menjadi pemain yang lebih baik.

"Saya mampu berkembang baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Mulai sekarang, saya ingin bermain dengan rasa tanggung jawab, mengetahui bahwa kita akan membawa masa depan tim nasional Jepang," ujar Kubo.

Setelah ditinggalkan Moriyasu, timnas Jepang akan dilatih Go Oiwa yang sudah berpengalaman melatih berbagai tim kelompok umur. Kubo juga menantikan kerja samanya dengan pelatih baru di Maret tahun depan.

"Masih ada waktu sampai bulan Maret. Anggota tim mungkin akan berubah mulai sekarang, atau mungkin juga tidak, tetapi saya berharap dapat bertemu semua orang lagi di bulan Maret, jika saya masih ada di sana," pungkas Takefusa Kubo.