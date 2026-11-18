JawaPos.com - Borneo FC Samarinda akan kembali berjuang . Tim berjuluk Pesut Etam itu bakal menantang klub raksasa Filipina, Manila Digger.

Borneo FC akan menjamu Manila Digger di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/11). Duel tersebut dijadwalkan kick-off pukul 19.30 WIB.

Ini merupakan matchday kedua Borneo FC setelah bermain imbang tanpa gol melawan Buriram United. Pesut Etam pun kini menempati posisi kelima dengan mengoleksi satu poin.

Sementara itu, Manila Digger belum mencatatkan pertandingan di fase Grup A ACC 2026/2027 karena mendapat giliran istirahat pada laga pembuka.

Kini, mereka langsung mengawali kompetisi dengan bertandang ke markas Borneo FC.

Borneo FC datang ke pertandingan ini dengan modal kurang meyakinkan.

Pesut Etam belum meraih kemenangan dalam dua laga terakhir di Super League dengan bermain imbang kontra PSM Makassar (1-1) dan kalah dari PSIM Jogja (1-2).

Catatan tersebut memperpanjang inkonsistensi Borneo FC di Super League musim ini.

Mereka kini menempati posisi ke-11 dengan 10 poin dari delapan pertandingan. Hasil kurang memuaskan itu berujung pada pemecatan pelatih Mauro Jeronimo.

Di sisi lain, Manila Digger datang dengan catatan impresif.

Klub asuhan Joan Esteva itu memenangi enam pertandingan beruntun di Liga Filipina musim ini dan baru saja mengalahkan Maharlika FC dengan skor 3-0.

Manila Digger juga lolos ke fase grup ACC 2026/2027 setelah menyingkirkan Kasuka FC dengan skor agregat telak 9-2. Catatan impresif tersebut tentu menjadi alarm bagi Borneo FC.

Debut Sergio Farias Bersama Borneo FC Manajemen Borneo FC langsung bergerak cepat setelah mendepak Mauro Jeronimo dari kursi pelatih kepala. Mereka menunjuk pelatih asal Brasil, Sergio Farias, sebagai suksesor Jeronimo.

Pertandingan melawan Manila Digger pun menjadi panggung debut Farias bersama Borneo FC. Eks pelatih Persija Jakarta itu antusias menatap pertandingan tersebut.

“Selama seminggu, suasana tim sangat baik. Atmosfer sangat bagus untuk bermain,” kata Farias dalam konferensi pers, dikutip Rabu (18/11).

Farias kurang lebih sudah satu pekan memimpin Borneo FC.

Meski baru, juru taktik asal Brasil tersebut menegaskan persiapan timnya berjalan lancar dan optimistis Borneo FC bisa meraih hasil positif saat menjamu Manila Digger.

“Persiapan minggu ini sangat baik. Para pemain berlatih keras untuk bermain. Saya yakin bisa membuat pertandingan menjadi pertandingan yang bagus,” tegas Farias.

Borneo FC membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya di papan klasemen sementara Grup A ACC 2026/2027.

Tambahan tiga poin setidaknya akan membawa Pesut Etam merangsek naik ke posisi yang lebih baik.

Prediksi Skor Borneo FC Vs Manila Digger Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan menarik karena ini menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim.

Meski belum pernah menghadapi Borneo, Manila Digger memiliki pengalaman melawan klub Super League lainnya seperti Persib Bandung dan Dewa United.

Begitu juga dengan Borneo FC. Pesut Etam pernah menghadapi wakil Filipina, yakni Kaya FC di ACC edisi 2024/2025. Kala itu, Pesut Etam berhasil mengunci kemenangan 2-1.

Jika melihat performa, Manila Digger tentu lebih diunggulkan karena belum terkalahkan dalam enam pertandingan di liga.

Akan tetapi, laga melawan Borneo FC menjadi pertandingan perdana mereka di ACC musim ini.

Pertandingan pertama selalu menjadi tantangan terberat. Terlebih, Borneo FC bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pesut Etam tentu bakal memanfaatkan keuntungan tersebut untuk meraih kemenangan.

Borneo FC memang tidak datang dengan modal bagus setelah dua laga tanpa kemenangan di liga.

Akan tetapi, Pesut Etam memiliki catatan positif di ajang Asia dengan berhasil mengamankan tiket perempat final AFC Challenge League Cup musim ini.

Performa impresifnya di kancah Asia tentu menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain. Mereka kini juga dikomandoi oleh pelatih anyar, Farias.

Pelatih asal Brasil itu diprediksi dapat membawa Borneo FC bangkit dan meraih hasil positif saat menghadapi Manila Digger. Prediksi skor: Borneo FC 2-0 Manila Digger.

Prediksi Susunan Pemain Borneo FC: Kadu (PG); Amar Brkic, Iago Mendonca, Daniel Mikolajewski, Reva Adi Utama; Van Basty Sousa, Juan Villa, Marcos Astina; Hugo Samir, Gabriel Oliveira, Rubio.

Baca Juga:Mariano Peralta Akui Tekanan Bermain di Persib Bandung Jauh Berbeda dari Klub Lain

Pelatih: Sergio Farias.

Manila Digger: Omar Njie (PG); Ziggy Taningco, David Sambou, Modou Joof, Ansumana Gomez; Edward Ndecky, Assan Badjie, Dylan de Bruycker; Dilane Tafem, Baboucarr Touray, Saikou Ceesay.