JawaPos.com - Timnas Brasil menang telak, sementara Jepang dan Vietnam kalah dalam pertandingan persahabatan internasional dalam rangkaian FIFA Matchday November 2026 rampung digelar pada Selasa (17/11).

Dilansir dari Antara, timnas Brasil tampil dominan saat menghadapi Singapura di National Stadium, Singapura, Selasa (17/11) sore, dengan menang 7-0.

Vinicius Junior mencetak tiga gol, sedangkan empat gol lainnya dicetak oleh Endrick, Estevao, Rayan, dan bunuh diri Raoul Suhaimi.

Kemenangan tersebut menjadi respons positif Brasil setelah takluk 2-3 kepada Jepang, yang sekaligus menunjukkan ketajaman lini serang Brasil.

Timnas Jepang malah kalah melawan Paraguay di stadion yang sama pada hari yang sama.

Samurai Biru takluk 1-2 dalam pertandingan yang juga menjadi laga terakhir Hajime Moriyasu sebagai pelatih.

Paraguay unggul lebih dahulu melalui gol Juan Caceres yang Gustavo Gomez, sebelum Jepang memperkecil ketertinggalan dari gol Shio Fukuda.

Kekalahan tersebut mengakhiri catatan lima kemenangan beruntun Jepang, termasuk kemenangan 3-2 atas Brasil.

Malaysia berhasil menang saat bertandang ke Yaman. Harimau Malaya menang 2-1 dalam pertandingan di Stadion Ali Muhesen, Sana'a.

Richard Chin mencetak kedua gol Malaysia, sedangkan Yaman membalas dari gol bunuh diri Nadzli Haziq.

Hasil berbeda diraih timnas Vietnam. Bermain di Stadion Thien Truong, Nam Dinh, tuan rumah dikalahkan 1-2 oleh Kirgistan.

Vietnam unggul lebih dahulu dari gol Nguyen Dinh Bac, namun Kirgistan berbalik menang berkat gol Valeriy Kichin dan Erbol Atabaev.

Tiongkok bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, sedangkan Lebanon dan Palestina seri tanpa gol.