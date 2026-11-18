JawaPos.com - Delapan negara telah memastikan tempat di babak perempat final UEFA Nations League 2026/2027.

Timnas Norwegia menjadi kontestan terakhir yang mengamankan tiket setelah meraih kemenangan dramatis atas Denmark pada matchday terakhir fase grup.

Norwegia memastikan lolos setelah menang 3-2 atas Denmark di Stadion Parken, Kopenhagen, Rabu (18/11) dini hari WIB.

Hasil tersebut diraih melalui comeback impresif setelah Erling Haaland dan kawan-kawan sempat tertinggal dua gol.

Denmark lebih dulu unggul melalui Rasmus Hojlund dan Pierre-Emile Hojbjerg.

Namun, Norwegia mampu bangkit lewat gol Erling Haaland dan Martin Odegaard sebelum Haaland memastikan kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-90+6.

Tambahan tiga poin membuat Norwegia finis sebagai runner-up Grup A4 dengan koleksi sembilan poin.

Mereka unggul dalam catatan head-to-head atas Denmark yang juga mengumpulkan poin sama, tetapi harus puas menempati posisi ketiga.

Sementara itu, Portugal keluar sebagai juara Grup A4 dengan perolehan 15 poin. Selecao memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Wales dengan skor 3-2 di Cardiff.

Bruno Fernandes, Pedro Neto, dan Carlos Forbs, menjadi pencetak gol Portugal dalam pertandingan tersebut.

Norwegia pun menyusul Portugal ke perempat final sekaligus melengkapi delapan negara yang akan bersaing memperebutkan gelar juara UEFA Nations League musim ini.

Sebelum Norwegia memastikan kelolosan, tujuh negara lainnya sudah lebih dahulu mengamankan tiket. Mereka adalah Prancis, Belgia, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugal.

Pengundian atau drawing babak perempat final UEFA Nations League 2026/2027 dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2026.

Babak ini akan menggunakan format dua leg, dengan pertandingan leg pertama digelar pada 26-27 Maret dan leg kedua pada 28-30 Maret 2027.