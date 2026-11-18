JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni memastikan Emiliano Martinez akan mengawal gawang La Albiceleste dalam pertandingan persahabatan melawan Kosta Rika pada Rabu (18/11).

Emiliano Martinez sebelumnya absen saat Argentina menghadapi Uruguay karena tim pelatih tidak ingin mengambil risiko terhadap kondisi fisiknya.

Martinez mengalami cedera patah tulang rahang setelah bertabrakan dengan bek Everton Jarrad Branthwaite pada 17 Oktober.

Insiden itu membuat Martinez harus menjalani operasi untuk memulihkan kondisi rahangnya.

Setelah menyelesaikan proses pemulihan, penjaga gawang berusia 34 tahun itu kembali mengikuti sesi latihan Chelsea pada awal November 2026.

Meski belum kembali bermain untuk klubnya sejak pertandingan melawan Everton, Martinez tetap mendapatkan panggilan dari Lionel Scaloni untuk memperkuat Timnas Argentina.

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Namun, Martinez tidak dimainkan saat Argentina kalah 1-2 dari Uruguay pada Sabtu (14/11).

Scaloni memilih untuk tidak terburu-buru menurunkan kiper andalannya itu meski kondisinya dinilai sudah membaik.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Kosta Rika, Scaloni akhirnya memastikan bahwa Martinez akan tampil sebagai penjaga gawang utama Argentina.

“Emiliano akan bermain sebagai penjaga gawang. Dia akan berada di sana,” kata Scaloni dikutip dari Reuters.

Scaloni menjelaskan, Martinez sebenarnya berpeluang tampil ketika Argentina menghadapi Uruguay. Namun, tim pelatih mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul setelahnya.