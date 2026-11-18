JawaPos.com - Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) Philippe Diallo resmi menyatakan kesiapan untuk menantang Gianni Infantino dalam bursa pemilihan Presiden FIFA.

Pencalonan Diallo disahkan setelah melalui rapat komite eksekutif FFF di Paris pada Selasa (17/11).

Keputusan itu menjadi langkah penting dalam upaya menghadirkan kandidat alternatif untuk menggantikan Infantino yang selama ini mendapat dukungan luas dari federasi anggota FIFA.

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Diallo mengungkapkan bahwa pencalonannya berawal dari permintaan sejumlah koleganya di Komite Eksekutif UEFA.

Organisasi sepak bola Eropa itu sebelumnya mengusulkan namanya sebagai kandidat Presiden FIFA dalam pertemuan komite eksekutif yang beranggotakan 21 orang pada Senin (16/11).

“Ada beberapa hari lalu, kolega saya dari Komite Eksekutif UEFA bertanya apakah saya bersedia membawa suara ini ke dunia sepak bola. Awalnya, saya tidak berniat menjadi kandidat. Namun, desakan dari kolega-kolega Eropa membuat saya menerima tawaran untuk menjadi kandidat Presiden FIFA,” kata Diallo dikutip dari AP News.

Pria berusia 63 tahun itu menilai sepak bola membutuhkan kepemimpinan dengan visi berbeda.

Menurut Diallo, FIFA perlu memiliki pemimpin yang lebih menghormati nilai-nilai olahraga dan kepentingan sepak bola.

“Penting bagi kita untuk memiliki suara lain yang membawa visi berbeda, lebih menghormati apa yang kita cintai dalam sepak bola. Saya tidak bisa menghindari tuntutan tersebut. Saya merasa memiliki pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang dapat menawarkan alternatif kredibel,” ujar Diallo.

Diallo juga menyebut pencalonannya sebagai harapan untuk membawa perubahan di tubuh FIFA.

Diallo menilai dukungan kolega-koleganya di UEFA dan komite eksekutif FFF menjadi modal penting untuk menghadapi Infantino.

“Saya pikir pencalonan saya membawa harapan akan adanya perubahan. Dukungan dari kolega-kolega Eropa dan komite eksekutif saya memungkinkan saya menyampaikan hal ini,” kata Diallo.

“Sepak bola layak mendapatkan perubahan yang kredibel, dan saya mewakilinya. Saya adalah kandidat Presiden FIFA. Apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir sungguh mengejutkan,” lanjut Diallo.

Philippe Diallo memiliki pengalaman panjang saat bekerja di sejumlah klub sepak bola Prancis dan lingkungan pengelolaan kompetisi liga.

Kariernya di FFF semakin menonjol setelah dipercaya menjadi presiden sementara federasi pada Januari 2023.

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Diallo lalu terpilih untuk bergabung dengan Komite Eksekutif UEFA lewat pemilihan yang melibatkan federasi-federasi anggota organisasi sepak bola Eropa.

Selain berkiprah di tingkat nasional dan Eropa, Diallo juga pernah bekerja untuk FIFA.

Diallo menjadi salah satu hakim di Dispute Resolution Chamber, sebuah lembaga yang menangani perselisihan kontrak antara pemain dan klub.

Namanya juga sempat muncul ketika FFF mengumumkan Zinedine Zidane sebagai pelatih baru tim nasional Prancis pada akhir Juli.

Sebelum Diallo datang sebagai kandidat, sejumlah nama lain sempat dikaitkan dengan kemungkinan menantang Infantino.

Presiden Paris Saint-Germain sekaligus anggota Komite Eksekutif UEFA, Nasser Al-Khelaifi, menjadi salah satu sosok yang dirumorkan.

Namun, Al-Khelaifi menyatakan bahwa dirinya tidak akan maju melawan Infantino yang mendapat dukungan dari Qatar.

Spekulasi lalu beralih kepada mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger. Sejak 2019, Wenger bekerja di FIFA sebagai kepala pengembangan sepak bola global.

Namun, Wenger juga telah menegaskan tidak berniat mencalonkan diri sebagai presiden FIFA.

Sementara itu, FIFA sebelumnya menyatakan telah menerima sekitar 200 surat dukungan dari total 211 federasi anggota yang memiliki hak suara.

Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027 di Rabat, Maroko.

Federasi Sepak Bola Prancis termasuk salah satu pihak yang sebelumnya memberikan dukungan kepada Infantino.

Namun, Diallo secara resmi menarik dukungan itu pada September.

Keputusan itu diambil setelah kepercayaan FFF terhadap Infantino dinilai telah rusak.

Salah satu pemicunya ialah rencana penjualan hak komersial Piala Dunia yang disebut disusun secara rahasia bersama Joshua Kushner, adik dari Jared Kushner, menantu Donald Trump.

Kritik terhadap Infantino juga datang dari sejumlah tokoh sepak bola. Pelatih asal Jerman, Jurgen Klopp, termasuk salah satu pihak yang menyatakan akan menyambut baik kehadiran presiden FIFA baru.