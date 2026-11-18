JawaPos.com - David Raya telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya bersama Arsenal. Kiper andalan The Gunners tersebut akan habis kontrak pada Juni 2028.

Melansir The Athletic, David Raya sudah mencapai kesepakatan prinsip (agreement in principle) dengan Arsenal untuk memperpanjang kontrak baru.

Hal itu membuat posisinya sebagai kiper utama akan bertahan lebih lama.

"David Raya telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Arsenal mengenai kontrak jangka panjang baru," tulis The Athletic di Instagram resminya, Selasa (17/11).

"Kontrak Raya saat ini akan berakhir pada tahun 2028, tetapi ia akan menandatangani kontrak baru yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu kiper terbaik dunia," sambung tulisan itu.

Pada 2024, Arsenal resmi mempermanenkan David Raya setelah didatangkan dengan status pinjaman dari Brentford.

Di tahun itu, kiper timnas Spanyol tersebut terus konsisten menjadi pilihan utama di posisi kiper dengan bermain 55 laga di semua kompetisi.

Di musim lalu, Raya menjalani salah satu musim terbaiknya di Arsenal.

Dia sukses membawa Arsenal menjadi juara Liga Inggris sekaligus bermain di final Liga Champions meski kalah dari PSG.

Saat membawa Arsenal juara Liga Inggris, Raya juga mencatatkan permainan gemilang.

Melansir laman Premier League, kiper 31 tahun itu membuat 60 penyelamatan dan mencatatkan 19 clean sheet.

Dengan rencana memperpanjang kontrak Raya, maka Arsenal mempertegas bahwa mereka ingin terus mempertahankan pemain terbaiknya untuk terus meraih gelar.

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Sebelum Raya, Declan Rice dan Jurrien Timber sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak.

Menarik dinantikan performa David Raya jika sudah sepakat perpanjang kontrak di Arsenal.