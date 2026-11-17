JawaPos.com - Timnas Uruguay akan menghadapi Republik Dominika dalam pertandingan persahabatan internasional atau friendly match, Rabu (18/11) kick off pukul 06.30 WIB.

Bermain di Estadio Domingo Burgueño Miguel, Maldonado, Uruguay, La Celeste memiliki peluang untuk kembali meraih kemenangan.

Tim asuhan Marcelo Bielsa tersebut sedang berada dalam tren positif, modal penting untuk menghadapi Republik Dominika.

Selain memiliki kualitas pemain yang lebih baik, mereka juga akan mendapatkan keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri.

Saat mengalahkan Argentina, Uruguay menunjukkan efektivitas dalam memanfaatkan peluang.

Mereka tidak harus mendominasi penguasaan bola untuk bisa memberikan ancaman kepada pertahanan lawan.

Giorgian De Arrascaeta menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian.

Gelandang tersebut tampil kreatif dengan memberikan assist penting sekaligus menciptakan empat peluang dalam pertandingan melawan Argentina.

Sementara itu, Maxi Araújo juga menunjukkan kontribusi positif setelah mencetak gol penentu kemenangan.

Keduanya berpotensi kembali menjadi pemain penting dalam membangun serangan Uruguay.

Meski demikian, Uruguay masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan. La Celeste tercatat gagal mencatatkan clean sheet dalam tujuh pertandingan terakhir.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini belakang mereka masih bisa memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol.

Situasi serupa juga dialami Republik Dominika. Tim asal kawasan Karibia itu juga belum mampu mencatatkan clean sheet dalam tujuh pertandingan terakhir.

Namun, Republik Dominika bukan tanpa modal. Mereka berhasil meraih tiga kemenangan dari empat pertandingan terakhir.

Hasil tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam permainan tim menjelang laga melawan Uruguay.

Heinz Mörschel menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar.

Perannya di lini tengah dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu membangun serangan.

Berdasarkan catatan pertemuan, Uruguay dan Republik Dominika baru satu kali saling berhadapan.

Uruguay berhasil memenangkan pertandingan tersebut, sedangkan Republik Dominika belum pernah meraih kemenangan.

Melihat perbedaan kualitas skuad, tren performa, serta keuntungan bermain di kandang, Uruguay lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Republik Dominika tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan celah di pertahanan tuan rumah.