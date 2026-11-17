JawaPos.com - Timnas Chile akan kembali menghadapi Kolombia dalam pertandingan uji coba internasional, Rabu (18/11) kick pukul 06.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Santiago, Chile La Roja memiliki misi untuk membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya.

Namun, Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah dipertemuan sebelumnya berhasil meraih kemenangan 1-0.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menutup agenda internasional November dengan hasil positif.

Chile ingin memperbaiki catatan pertandingan sepanjang 2026, sementara Kolombia berambisi melanjutkan tren positif sekaligus mempertahankan dominasi atas lawannya.

Chile menjalani tahun yang tidak mudah. Dari delapan pertandingan sebelum menghadapi Kolombia, Chile mencatatkan tiga kemenangan dan lima kekalahan.

Menghadapi pertandingan kali ini, keuntungan bermain di kandang diharapkan bisa memberikan tambahan motivasi.

Nicolas Cordova perlu menemukan komposisi terbaik agar timnya tidak kembali kesulitan membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, Kolombia memiliki modal yang lebih baik. La Tricolor menjalani tahun ini dengan sejumlah hasil positif, termasuk memuncaki fase grup Piala Dunia 2026 dengan tujuh poin.

Meski demikian, Kolombia tidak akan tampil dengan kekuatan penuh.

Luis Diaz dipastikan absen karena cedera. Kehilangan pemain Bayern Munchen tersebut tentu mengurangi pilihan di sektor serangan.

Selain itu, beberapa nama seperti James Rodriguez, Juan Quintero, dan David Ospina sudah mengakhiri karier internasional.

Sementara itu, Luis Suarez diperkirakan menjadi salah satu andalan di lini depan.

Chile juga memiliki sejumlah pemain yang tidak tersedia, termasuk Paulo Diaz, Benjamin Kuscevic, dan Marcelino Nunez.

Ben Brereton Diaz berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit awal setelah sebelumnya memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Untuk perkiraan susunan pemain, Chile kemungkinan menggunakan formasi 3-4-3 dengan Vigouroux sebagai penjaga gawang.

Sementara itu, Kolombia diprediksi memakai skema 4-4-2 dengan Vargas berada di bawah mistar.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat.

Chile memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi catatan pertemuan dan konsistensi permainan masih lebih berpihak kepada Kolombia.

La Tricolor juga memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mengatasi absennya sejumlah pemain penting.

Sebaliknya, Chile harus memperbaiki efektivitas serangan jika ingin mengamankan kemenangan.