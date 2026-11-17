JawaPos.com - Timnas Kuwait akan menghadapi Honduras dalam pertandingan persahabatan internasional atau friendly match pada Selasa (17/11) malam.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Sadaquah Walsalam, Kuwait City, dengan sepak mula pukul 23.30 WIB.

Kedua tim datang dengan catatan performa yang belum sepenuhnya meyakinkan. Meski begitu, Kuwait memiliki modal positif setelah meraih kemenangan atas Suriah.

Sementara itu, Honduras masih berusaha menemukan kembali konsistensi permainan setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil kurang maksimal.

Kuwait tentu ingin memanfaatkan kesempatan bermain di kandang sendiri. Kemenangan 3-0 atas Suriah pada pertandingan sebelumnya menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim berjuluk Al-Azraq tersebut.

Hasil itu sekaligus mengakhiri periode sulit Kuwait yang sebelumnya melewati delapan pertandingan tanpa kemenangan.

Mereka juga sempat mengalami tiga kekalahan dalam fase grup Piala Teluk Arab AFC.

Kemenangan atas Suriah bisa menjadi awal kebangkitan Kuwait. Namun, menghadapi Honduras tentu bukan perkara mudah.

Tim tuan rumah perlu menjaga organisasi permainan, terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan yang memiliki kualitas individu cukup baik.

Di sisi lain, Honduras datang dengan kondisi yang juga belum ideal. Tim asal Amerika Tengah tersebut baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Uni Emirat Arab.

Hasil tersebut memperpanjang catatan kurang memuaskan Honduras. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir.

Meski sedang mengalami penurunan performa, Honduras tetap memiliki modal kualitas pemain yang secara teori lebih baik dibandingkan Kuwait.

Hal itu membuat mereka cukup layak diunggulkan dalam pertandingan kali ini.

Berdasar model probabilitas yang dikutip dalam analisis pertandingan, Honduras memiliki peluang kemenangan sebesar 50,61 persen.

Sementara kemungkinan pertandingan berakhir imbang berada di angka 25,37 persen.

Adapun peluang Kuwait untuk meraih kemenangan tercatat sebesar 24,02 persen.

Untuk prediksi skor, kemenangan tipis Honduras menjadi salah satu hasil yang paling memungkinkan.

Skor 0-1 memiliki probabilitas tertinggi sebesar 10,59 persen, disusul kemungkinan kemenangan 2-1 dengan skor 1-2 sebesar 9,81 persen.

Kuwait tetap berpeluang memberikan kejutan, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Honduras diperkirakan mampu memberikan perlawanan lebih efektif.