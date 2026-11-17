JawaPos.com - Pertandingan persahabatan internasional antara Irak dan Iran akan menjadi salah satu laga menarik yang berlangsung pada Selasa (17/11).

Kedua negara dijadwalkan bertemu di Stadion Internasional Basra, Irak, dengan sepak mula pukul 23.15 WIB.

Pertemuan ini diperkirakan berlangsung ketat. Irak memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sementara Iran datang dengan modal kemenangan pada pertandingan terakhirnya.

Irak belum menunjukkan konsistensi penuh dalam beberapa pertandingan terakhir.

Meski demikian, performa tim berjuluk Lions of Mesopotamia tersebut mulai memperlihatkan perkembangan sejak ditangani Graham Arnold.

Dalam empat pertandingan terakhir di bawah asuhan pelatih asal Australia itu, Irak hanya mengalami satu kekalahan. Hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon menjadi catatan terbaru mereka.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini pertahanan Irak cukup mampu menjaga keseimbangan permainan.

Namun, persoalan penyelesaian akhir masih perlu mendapat perhatian. Mereka harus lebih efektif dalam memanfaatkan peluang jika ingin mengamankan hasil positif saat menghadapi Iran.

Di sisi lain, Iran datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah mengalahkan Palestina dengan skor 2-0. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri catatan lima pertandingan tanpa kemenangan.

Dua gol Iran dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit-menit akhir, setelah Palestina kehilangan satu pemain akibat kartu merah.

Meski hasil itu menjadi modal positif, Iran masih perlu membuktikan konsistensi permainan ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas lebih baik.

Secara kualitas, Iran sedikit lebih diunggulkan. Tim yang berada di peringkat ke-23 FIFA tersebut mempunyai pengalaman dan kedalaman skuad yang bisa menjadi pembeda.

Berdasar perhitungan probabilitas yang tersedia, Iran memiliki peluang kemenangan sebesar 39,47 persen.

Sementara itu, Irak mempunyai peluang menang 31,73 persen dan kemungkinan hasil imbang mencapai 28,77 persen.

Untuk prediksi skor, kemenangan tipis 0-1 menjadi salah satu hasil yang paling memungkinkan bagi Iran dengan probabilitas 12,06 persen.

Sementara itu, skor 1-1 juga patut diperhitungkan sebagai alternatif hasil akhir.

Meski demikian, Irak tidak bisa dianggap remeh.

Bermain di Basra tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi tuan rumah. Dukungan suporter dan perkembangan pertahanan mereka berpotensi menyulitkan Iran.

Melihat kondisi kedua tim, Iran sedikit lebih layak diunggulkan.