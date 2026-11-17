JawaPos.com - Timnas Austria akan menghadapi Israel dalam pertandingan terakhir Grup B3 UEFA Nations League 2026/2027.

Duel ini dijadwalkan berlangsung di Nagyerdei Stadion, Debrecen, Hungaria, Rabu (18/11) pukul 02.45 WIB.

Kedua tim datang dengan situasi yang berbeda. Austria sudah memastikan tiket promosi ke Liga A, sedangkan Israel masih berjuang memperbaiki posisi agar terhindar dari degradasi.

Austria saat ini memimpin klasemen Grup B3 dengan koleksi 11 poin dari lima pertandingan. Sementara Israel berada di posisi keempat dengan tiga poin dan belum sekalipun meraih kemenangan sepanjang fase grup.

Hasil pertandingan ini memang tidak lagi menentukan nasib Austria di klasemen. Namun, tim asuhan Ralf Rangnick tetap memiliki target untuk menutup perjalanan di fase grup tanpa kekalahan.

Di sisi lain, Israel justru menghadapi situasi yang lebih sulit. Dari lima pertandingan, mereka mencatatkan dua kekalahan dan tiga hasil imbang.

Kemenangan atas Austria menjadi salah satu kesempatan bagi Israel untuk memperbaiki catatan sekaligus menjaga peluang bertahan di Liga B.

Meski demikian, mereka juga harus memperhatikan hasil pertandingan Kosovo melawan Republik Irlandia.

Pada pertemuan pertama September lalu, Austria berhasil mengalahkan Israel dengan skor 3-1. Hasil tersebut menjadi modal tersendiri bagi Das Team untuk kembali meraih kemenangan.

Rangnick diperkirakan melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain.

Israel sendiri kehilangan Raz Shlomo akibat akumulasi kartu kuning. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan tambahan bagi Ran Ben Shimon dalam menyusun kekuatan pertahanan.

Oscar Gloukh dan Dor Peretz diperkirakan tetap menjadi pemain penting untuk mendukung Dor Turgeman di lini depan.

Israel juga memiliki opsi tambahan melalui Manor Solomon yang berpeluang kembali memperkuat sektor serangan.

Melihat perbedaan kualitas dan konsistensi kedua tim, Austria masih lebih layak diunggulkan.

Sports Mole memprediksi Austria menang 3-1, sedangkan Forebet memperkirakan kemenangan 2-1 untuk Austria.

Berbeda dengan keduanya, Football Whispers justru menjagokan Israel menang 2-1.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat.

Israel memiliki motivasi lebih besar untuk meraih kemenangan, tetapi Austria tetap mempunyai kualitas untuk mengendalikan permainan.