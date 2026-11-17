JawaPos.com - Polandia akan menghadapi Swedia pada pertandingan terakhir Grup B4 UEFA Nations League 2026.

Duel yang berlangsung di Tarczyński Arena, Wroclaw, Rabu (18/11) pukul 02.45 WIB ini diperkirakan berjalan ketat.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda menjelang berakhirnya fase grup.

Polandia membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengamankan tiket promosi ke Liga A sebagai juara grup.

Saat ini, Swedia berada di puncak klasemen Grup B4 dengan koleksi 13 poin. Sebaliknya, Polandia masih tertahan di peringkat ketiga dengan empat poin.

Pelatih Polandia Jan Urban masih memiliki persoalan dalam organisasi pertahanan yang membuat lawan bisa mendapatkan peluang.

Polandia juga berpotensi kehilangan sejumlah pemain penting. Jakub Kiwior harus absen karena akumulasi kartu kuning, sedangkan Matty Cash masih diragukan tampil akibat masalah kebugaran.

Kiper Kamil Grabara juga masih mengalami cedera ligamen lutut. Sementara itu, Piotr Zielinski diperkirakan tidak bisa memperkuat tim karena sakit.

Di sisi lain, Swedia memiliki modal yang lebih meyakinkan. Tim asuhan Graham Potter baru saja mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 3-2.

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan posisi mereka di puncak klasemen.

Viktor Gyökeres diperkirakan kembali menjadi pemain yang paling diperhatikan pertahanan Polandia.

Sang penyerang sedang berada dalam performa bagus setelah mengoleksi enam gol dalam lima pertandingan UEFA Nations League musim ini.

Ketajaman Gyökeres menjadi ancaman serius, terutama jika lini belakang Polandia kembali melakukan kesalahan seperti pada pertandingan sebelumnya.

Swedia juga mempunyai sejumlah pemain yang bisa memberikan dukungan dari lini kedua maupun sisi sayap.

Alexander Isak, Anthony Elanga, dan Sebastian Nanasi menjadi opsi serangan yang membuat permainan mereka lebih bervariasi.

Selain kualitas pemain, Swedia juga unggul dalam catatan pertemuan. Mereka berhasil memenangi delapan dari sembilan pertandingan terakhir melawan Polandia.

Sejumlah prediksi menilai pertandingan ini berpotensi menghasilkan banyak gol. Football Whispers dan Forebet sama-sama memperkirakan skor imbang 2-2.

Namun, Sports Mole justru mengunggulkan Swedia dengan kemenangan 2-1.

Melihat perbedaan performa, ketajaman Gyökeres, serta catatan pertemuan kedua tim, Swedia memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.