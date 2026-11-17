JawaPos.com - Hungaria akan menghadapi Irlandia Utara dalam pertandingan penentuan juara Grup B2 UEFA Nations League 2026/2027.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Rabu (18/11) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim karena pemenangnya berpeluang mengamankan tiket promosi otomatis ke Liga A.

Persaingan dipastikan berlangsung ketat mengingat selisih poin kedua negara hanya satu angka.

Irlandia Utara sementara memimpin klasemen Grup B2 dengan koleksi 11 poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Hungaria berada di posisi kedua dengan 10 poin.

Meski memiliki keuntungan dalam perhitungan klasemen, Irlandia Utara tetap perlu mewaspadai tekanan dari tuan rumah.

Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Hungaria berpeluang tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.

Tim asuhan Marco Rossi juga sedang berada dalam tren positif. Kehadiran Dominik Szoboszlai menjadi salah satu faktor yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Hungaria.

Kapten sekaligus gelandang Liverpool tersebut diperkirakan kembali menjadi motor serangan tim.

Selain Szoboszlai, Hungaria juga memiliki Barnabas Varga dan Roland Sallai yang bisa memberikan ancaman di lini depan.

Kombinasi ketiganya diharapkan mampu membongkar pertahanan Irlandia Utara yang sejauh ini cukup solid.

Di kubu Irlandia Utara, Jamie Donley juga harus absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Daniel Ballard masih dibayangi masalah cedera hamstring.

Pada pertemuan pertama September lalu, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Hungaria dan Irlandia Utara relatif berimbang.

Melihat situasi klasemen, performa terakhir, serta keuntungan bermain di kandang, Hungaria memiliki peluang untuk memberikan perlawanan serius.

Namun, Irlandia Utara diperkirakan tidak akan mengambil risiko terlalu besar karena hasil imbang sudah cukup untuk mempertahankan posisi mereka.

Sejumlah prediksi juga mengarah pada hasil imbang 1-1. Sports Mole, Football Whispers, dan Forebet sama-sama memperkirakan kedua negara akan berbagi poin.

Prediksi tersebut cukup masuk akal mengingat Hungaria membutuhkan kemenangan, sedangkan Irlandia Utara memiliki pertahanan yang cukup terorganisasi.