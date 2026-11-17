JawaPos.com - Timnas Ukraina akan menghadapi Georgia dalam pertandingan terakhir Grup B2 UEFA Nations League 2026/2027.

Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11) pukul 02.45 WIB di Košická Futbalová Aréna, Košice, Slovakia.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengamankan posisi di Liga B.

Ukraina hanya membutuhkan hasil imbang untuk menghindari babak play-off degradasi. Sementara itu, Georgia wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang bertahan.

Ukraina saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup B2 dengan koleksi empat poin dari lima pertandingan.

Mereka berada di bawah Irlandia Utara yang mengumpulkan 11 poin dan Hungaria dengan 10 poin.

Meski memiliki posisi lebih baik, performa Ukraina belum sepenuhnya meyakinkan.

Di sisi lain, Georgia berada di dasar klasemen dengan dua poin. Performa Jvarosnebi sepanjang fase grup juga belum memuaskan.

Mereka belum berhasil meraih kemenangan maupun mencetak gol dalam lima pertandingan yang sudah dimainkan.

Kondisi tersebut membuat Georgia menghadapi tantangan cukup berat. Apalagi, mereka dipastikan kehilangan Khvicha Kvaratskhelia yang masih mengalami cedera.

Ukraina diperkirakan tampil dengan formasi 4-4-2. Artem Dovbyk dan Krasnopir berpeluang mengisi lini depan, didukung Sudakov dari sektor tengah.

Sementara Georgia kemungkinan menggunakan skema 4-2-3-1 dengan Mikautadze sebagai ujung tombak.

Bermain di Košice, Ukraina memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Meski sedang mengalami penurunan performa, kualitas pemain dan situasi Georgia yang kehilangan sejumlah pemain penting bisa menjadi keuntungan tersendiri.

Sejumlah prediksi juga mengunggulkan Ukraina dengan skor tipis. Sports Mole, Football Whispers, dan Forebet sama-sama memperkirakan kemenangan 1-0 untuk Ukraina.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan jumlah gol yang tidak terlalu banyak.

Georgia berpotensi memberikan perlawanan, tetapi masalah penyelesaian akhir bisa kembali menjadi penghambat.

Ukraina diprediksi mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk mengamankan hasil positif sekaligus memastikan posisi mereka di Liga B UEFA Nations League.