Prediksi Skor Republik Irlandia vs Kosovo: Tuan Rumah Wajib Menang
Republik Irlandia akan menghadapi Kosovo dalam pertandingan terakhir Grup B3 UEFA Nations League 2026, pada Rabu (18/11) dini hari. (istimewa)
JawaPos.com - Republik Irlandia akan menghadapi Kosovo dalam pertandingan terakhir Grup B3 UEFA Nations League 2026 di Stadion Aviva, Dublin, Rabu (18/11) dini hari.
Laga yang dijadwalkan kick-off pukul 02.45 WIB ini menjadi kesempatan terakhir bagi tuan rumah untuk mengamankan posisi kedua sekaligus meraih tiket play-off promosi ke Liga A.
Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda.
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Republik Irlandia membutuhkan kemenangan, sedangkan Kosovo hanya perlu menghindari kekalahan untuk mempertahankan posisi mereka di klasemen.
Saat ini, Republik Irlandia berada di peringkat ketiga dengan koleksi lima poin terpaut satu angka dari Kosovo di posisi kedua. Sementara itu, Austria sudah memastikan diri berada di puncak klasemen Grup B3.
Situasi tersebut membuat Republik Irlandia tidak memiliki banyak pilihan. Kemenangan akan membawa mereka mengoleksi delapan poin dan melewati Kosovo.
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Sebaliknya, hasil imbang tidak cukup untuk mengubah posisi mereka.
Tim asuhan Heimir Hallgrimsson memiliki modal untuk mengejar target tersebut, meskipun baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Austria.
Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Aviva diharapkan bisa memberikan tambahan motivasi bagi para pemain.
Salah satu pemain yang akan menjadi perhatian adalah Troy Parrott. Penyerang tersebut sedang berada dalam performa bagus bersama tim nasional.
Dia sudah mencetak 10 gol dalam delapan penampilan kompetitif terakhir bersama Republik Irlandia.
Catatan Parrott juga cukup menjanjikan ketika bermain di Stadion Aviva. Empat gol berhasil dicetaknya dalam dua pertandingan terakhir di kandang sendiri.
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Produktivitas tersebut menjadi salah satu alasan Hallgrimsson berpeluang mengandalkannya sejak menit pertama.
Di kubu lawan, Kosovo datang dengan catatan tiga hasil imbang secara beruntun. Pada pertandingan sebelumnya, mereka bermain tanpa gol saat menghadapi Israel.
Pelatih Franco Foda juga harus kehilangan beberapa pemain penting.
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Melihat kebutuhan meraih tiga poin, Republik Irlandia diperkirakan tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.
Parrott berpeluang menjadi pembeda, terutama jika mendapatkan dukungan dari lini tengah dan pemain sayap.
Kosovo kemungkinan memilih bermain lebih disiplin sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik.
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Strategi tersebut cukup masuk akal karena hasil imbang sudah cukup untuk mengamankan posisi kedua.
Kendati demikian, keuntungan bermain di kandang dan produktivitas Parrott membuat Republik Irlandia memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan.
Republik Irlandia diprediksi mampu mengatasi perlawanan Kosovo dengan skor tipis 1-0.
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