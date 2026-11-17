JawaPos.com - Rusia akan menjamu Venezuela dalam pertandingan persahabatan internasional atau friendly match pada Selasa, 17 November 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Ozon Arena, Krasnodar, Rusia kick off pukul 23.00 WIB.

Rusia memiliki modal cukup bagus untuk menghadapi wakil Amerika Selatan tersebut. Sementara Venezuela datang dengan catatan performa yang belum sepenuhnya meyakinkan sepanjang 2026.

Tim berjuluk Sbornaya itu sedang berada dalam tren positif. Mereka belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir dengan catatan lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Hasil terbaru Rusia juga cukup menjanjikan setelah berhasil mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut semakin menambah kepercayaan diri para pemain menjelang pertandingan melawan Venezuela.

Tidak hanya dari hasil pertandingan, produktivitas lini serang Rusia juga patut diperhitungkan. Mereka mampu mencetak 20 gol dalam enam pertandingan terakhir. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Rusia memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik.

Meski demikian, Rusia tetap perlu menjaga konsentrasi. Pertandingan persahabatan seperti ini bisa menjadi kesempatan untuk mencoba sejumlah kombinasi pemain sekaligus mengevaluasi permainan tim.

Di kubu lawan, Venezuela justru masih berusaha menemukan konsistensi. Sepanjang 2026, mereka baru mengumpulkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan dari delapan pertandingan.

Dua kemenangan tersebut diperoleh ketika menghadapi Irak dan Trinidad dan Tobago.

Catatan itu menjadi gambaran bahwa Venezuela belum mampu menjaga performa secara stabil. Produktivitas lini depan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Menghadapi Rusia yang sedang produktif, Venezuela harus mampu memperbaiki organisasi permainan, terutama ketika mendapatkan tekanan dari tuan rumah.

Secara statistik, Rusia memang lebih diunggulkan. Berdasarkan model probabilitas pertandingan yang tersedia, peluang kemenangan Rusia mencapai 76,61 persen. Sementara kemungkinan pertandingan berakhir imbang sebesar 16,55 persen dan kemenangan Venezuela hanya 6,84 persen.

Untuk prediksi skor, Rusia diperkirakan mampu memanfaatkan keunggulan bermain di kandang. Performa yang lebih stabil serta ketajaman lini depan menjadi modal penting bagi mereka.

Venezuela tetap berpeluang memberikan perlawanan, tetapi melihat perbedaan catatan kedua tim, Rusia memiliki kesempatan lebih besar untuk mengamankan kemenangan.