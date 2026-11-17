JawaPos.com - Timnas Yordania akan menghadapi Australia dalam pertandingan uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Suheim Bin Hamad, Doha, Qatar, Selasa (17/11/2026) kick off pukul 23.00 WIB. Kedua tim membawa kondisi berbeda menjelang pertemuan ini.

Yordania sedang berusaha keluar dari periode sulit setelah melewati sejumlah pertandingan tanpa kemenangan. Sementara itu, Australia datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat kemenangan meyakinkan atas Qatar pada laga sebelumnya.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Yordania untuk memperbaiki catatan hasil pertandingan sekaligus membangun kembali kepercayaan diri pemain. Terlebih, mereka belum mampu meraih kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir.

Penampilan Yordania sebenarnya sempat memberikan harapan ketika tampil di Piala Dunia 2026. Meski gagal melaju dari fase grup, mereka sempat menunjukkan perlawanan menghadapi sejumlah tim kuat.

Ali Olwan menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah mencetak gol ke gawang Austria. Namun, setelah turnamen tersebut, performa Yordania justru mengalami penurunan.

Dalam dua pertandingan persahabatan terakhir, Yordania bermain imbang 1-1 melawan Suriah dan ditahan Venezuela tanpa gol. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Badou Zaki.

Di sisi lain, Australia memiliki modal lebih baik. Socceroos baru saja mengalahkan Qatar dengan skor 3-0. Menariknya, seluruh gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada babak pertama.

Hasil itu menjadi suntikan semangat bagi skuad asuhan Tony Popovic setelah sebelumnya menjalani pertandingan yang kurang konsisten, termasuk ketika menghadapi Brasil.

Meski demikian, Australia tidak datang dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain penting seperti Cameron Burgess, Jordan Bos, Mathew Ryan, Jackson Irvine, Milos Degenek, dan Aiden O'Neill tidak tersedia.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi beberapa pemain lain untuk mendapatkan kesempatan tampil. Australia tetap memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk memberikan perlawanan.

Yordania diperkirakan mengandalkan Mousa Al-Tamari, Ali Olwan, dan Mahmoud Al-Mardi di lini depan. Sementara Australia berpeluang memasang Nishan Velupillay? Tidak, susunan pemain yang diperkirakan tersedia mengarah pada Irankunda dan Yengi sebagai duet penyerang.

Melihat kondisi kedua tim, Australia memang lebih menjanjikan. Namun, Yordania memiliki motivasi besar untuk mengakhiri rentetan hasil negatif.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat. Australia berpotensi menguasai permainan, sedangkan Yordania akan berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak gol.