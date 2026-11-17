JawaPos.com - Arab Saudi akan menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung di Doha, Qatar, Selasa (17/11/2026) kick off pukul 22.30 WIB.

Kedua tim datang dengan hasil berbeda pada pertandingan sebelumnya. Arab Saudi membawa modal kemenangan atas Korea Selatan, sedangkan Uzbekistan baru saja menelan kekalahan dari Rusia.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Arab Saudi untuk melanjutkan catatan positif mereka. Tim berjuluk Green Falcons tersebut sedang berada dalam tren cukup baik dan belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir sejak kalah 0-4 dari Spanyol pada Piala Dunia 2026.

Pada pertandingan sebelumnya, Arab Saudi berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini serang mereka masih cukup produktif ketika menghadapi lawan dengan kualitas permainan yang baik.

Marwan Al-Sahafi membuka keunggulan Arab Saudi pada masa tambahan waktu babak pertama. Korea Selatan sempat menyamakan kedudukan melalui Hyeon-gyu Oh pada awal babak kedua.

Namun, Arab Saudi mampu kembali mengambil kendali pertandingan. Mohamed Kanno dan Abdulelah Al-Amri mencetak gol pada menit ke-55 dan ke-59.

Korea Selatan sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jae-sung Lee. Meski demikian, Arab Saudi berhasil mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Situasi berbeda dialami Uzbekistan. Mereka harus menerima kekalahan 2-3 saat menghadapi Rusia, meskipun sempat unggul dua gol lebih dahulu.

Uzbekistan membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Viktor Melyokhin pada menit kelima. Bekruzjon Karimov kemudian menggandakan keunggulan tidak lama setelah babak kedua dimulai.

Sayangnya, keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Rusia mampu bangkit dan mencetak tiga gol dalam rentang menit ke-70 hingga ke-79.

Hasil tersebut memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah di lini pertahanan Uzbekistan. Apalagi, mereka tercatat menelan tujuh kekalahan dalam 11 pertandingan sepanjang 2026.

Jika melihat catatan pertemuan, Arab Saudi juga memiliki keunggulan atas Uzbekistan. Dari 12 pertandingan sebelumnya, Green Falcons berhasil meraih tujuh kemenangan, sedangkan Uzbekistan mengamankan empat kemenangan. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Arab Saudi juga memenangi dua pertemuan terakhir melawan Uzbekistan, masing-masing dengan skor 3-2 pada November 2019 dan 3-0 pada Juni 2021.

Berdasarkan performa terkini dan rekor pertemuan, Arab Saudi memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, Uzbekistan tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama jika mampu memperbaiki koordinasi lini belakang.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup terbuka dengan kedua tim berpeluang mencetak gol.