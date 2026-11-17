JawaPos.com - Uni Emirat Arab (UEA) akan menghadapi Suriah dalam pertandingan persahabatan internasional atau friendly match, Selasa (17/11/2026) kick off pukul 21.10 WIB. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Hazza bin Zayed, Al Ain.

UEA memiliki modal lebih baik untuk menghadapi laga tersebut. Tim berjuluk Sons of Zayed itu baru saja meraih kemenangan 3-1 atas Honduras dalam pertandingan persahabatan pada 13 November 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Khalifa Mubarak Al-Hammadi membuka keunggulan UEA pada menit ke-33. Bruno kemudian menggandakan keunggulan tidak lama setelah babak kedua dimulai.

Honduras sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jonathan Josue Rubio Toro pada menit ke-52. Namun, Mohammed Juma memastikan kemenangan UEA setelah mencetak gol ketiga menjelang pertandingan berakhir.

Hasil tersebut memperpanjang catatan positif UEA sepanjang 2026. Mereka tercatat meraih enam kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan sepanjang tahun ini.

Kondisi berbeda dialami Suriah. Mereka datang dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah 0-3 dari Kuwait dalam pertandingan persahabatan sebelumnya.

Suriah juga sempat menelan kekalahan 1-4 dari Uzbekistan pada bulan lalu. Dua hasil tersebut memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah bagi tim berjuluk Qasioun Eagles, terutama dalam memperbaiki organisasi pertahanan.

Jika melihat catatan pertemuan, UEA juga memiliki keunggulan atas Suriah. Kedua negara sudah bertemu sebanyak 17 kali. UEA berhasil meraih delapan kemenangan, sementara Suriah hanya menang dua kali. Tujuh pertandingan lainnya berakhir imbang.

UEA bahkan memenangkan dua pertemuan terakhir melawan Suriah. Catatan tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah untuk kembali meraih hasil positif.

Dari sisi peringkat dunia, UEA juga berada di posisi lebih baik. Mereka menempati peringkat ke-65, sedangkan Suriah berada 21 tingkat di bawahnya.

Meski demikian, pertandingan persahabatan tetap memiliki dinamika tersendiri. Kedua tim berpeluang melakukan rotasi pemain dan mencoba sejumlah kombinasi untuk mengevaluasi kekuatan skuad.

UEA diperkirakan akan berusaha menguasai permainan sejak awal dengan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Suriah perlu memperbaiki pertahanan jika ingin memberikan perlawanan lebih baik.