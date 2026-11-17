JawaPos.com - Qatar akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan persahabatan internasional yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Selasa (17/11/2026) kick off pukul 21.10 WIB.

Kedua tim sama-sama berusaha menutup rangkaian pertandingan tahun ini dengan hasil positif setelah sebelumnya menelan kekalahan.

Pertandingan Qatar vs Korea Selatan diperkirakan berlangsung menarik. Meski berstatus sebagai tuan rumah, Qatar memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki penampilan setelah gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Qatar datang ke pertandingan ini dengan modal kurang baik. Pada laga sebelumnya, tim berjuluk The Maroons tersebut harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-3.

Dalam pertandingan itu, Qatar sudah tertinggal ketika laga baru berjalan lima menit setelah Riley McGree mencetak gol untuk Australia. Tete Yengi kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-32, sebelum Nestory Irankunda menutup kemenangan Australia tujuh menit berselang.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan kurang memuaskan Qatar. Mereka tercatat belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir. Bahkan, Qatar juga kesulitan mencetak gol dan gagal membobol gawang lawan dalam dua dari tiga laga tersebut.

Situasi ini tentu menjadi perhatian menjelang pertandingan melawan Korea Selatan. Bermain di kandang sendiri bisa menjadi kesempatan bagi Qatar untuk memperbaiki performa sekaligus mengembalikan kepercayaan diri para pemain.

Namun, lawan yang dihadapi kali ini bukan tim sembarangan. Korea Selatan memiliki kualitas pemain dan catatan pertemuan yang lebih baik dibandingkan Qatar.

Tim berjuluk Taegeuk Warriors itu juga datang setelah mengalami kekalahan dari Arab Saudi dengan skor 2-3.

Dalam pertandingan tersebut, Korea Selatan sempat tertinggal menjelang akhir babak pertama. Oh Hyeon-Gyu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-47, tetapi Arab Saudi kembali mencetak dua gol dalam waktu berdekatan.

Lee Jae-Sung sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-68. Namun, hingga pertandingan berakhir, Korea Selatan tidak mampu menyamakan kedudukan.

Meski kalah, produktivitas gol Korea Selatan masih cukup menjanjikan. Mereka mampu mencetak setidaknya dua gol dalam tiga dari lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Dari catatan pertemuan, Korea Selatan juga lebih unggul atas Qatar. Kedua negara sudah bertemu sebanyak 12 kali di berbagai ajang. Korea Selatan mengoleksi enam kemenangan, sedangkan Qatar meraih empat kemenangan. Dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 2020 dalam pertandingan persahabatan. Saat itu, Korea Selatan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.

Menariknya, lima dari enam pertemuan terakhir kedua negara menghasilkan lebih dari 2,5 gol. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa pertandingan Qatar melawan Korea Selatan kerap menghadirkan sejumlah peluang dan gol.

Korea Selatan juga memiliki catatan cukup baik dalam pertandingan persahabatan. Mereka hanya sekali bermain imbang dalam 13 laga persahabatan terakhir. Sementara itu, Qatar belum mampu meraih kemenangan dalam dua pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan sepanjang abad ke-21. Mereka juga hanya mampu mencetak satu gol dalam masing-masing pertandingan tersebut.

Melihat perbandingan performa dan catatan pertemuan, Korea Selatan lebih layak diunggulkan dalam pertandingan ini. Meski demikian, Qatar tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan, terlebih dengan dukungan publik sendiri.

Korea Selatan diprediksi akan berusaha menguasai permainan dan memanfaatkan kelemahan lini pertahanan tuan rumah. Di sisi lain, Qatar perlu tampil lebih disiplin jika ingin menghindari kekalahan berikutnya.