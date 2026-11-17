JawaPos.com -

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion 11 June, Tripoli, Selasa (17/11) mulai pukul 23.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Libya untuk memperkuat posisinya di klasemen sekaligus memperbesar peluang lolos ke putaran final.

Sementara itu, Tunisia datang dengan tekanan besar setelah menelan kekalahan pada pertemuan sebelumnya.

Libya memiliki modal cukup bagus untuk menghadapi pertandingan kali ini. Pada matchday ketiga di Stadion Taïeb Mhiri, Sfax, mereka mengalahkan Tunisia dengan skor 2-0.

Hasil tersebut terbilang mengejutkan karena Tunisia sebenarnya lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun, Libya mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif.

Dua gol kemenangan Libya dicetak melalui penalti Ali Youssef Musrati pada menit ke-44 dan Hamdou El Houni pada menit ke-62.

Kemenangan itu sekaligus menunjukkan bahwa Libya memiliki kemampuan untuk merepotkan lawan melalui serangan balik cepat.

Berdasarkan klasemen sementara Grup H, Libya menempati posisi kedua dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan.

Mereka berada di bawah Uganda yang mengumpulkan lima poin. Botswana berada di posisi ketiga dengan tiga poin, sedangkan Tunisia menempati urutan keempat dengan dua poin.

Persaingan masih terbuka, sehingga tambahan poin dalam pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim.

Di kubu Tunisia, kekalahan pada pertandingan sebelumnya menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Meski mampu menguasai jalannya pertandingan, penyelesaian akhir masih menjadi persoalan. Dari 13 percobaan tembakan, hanya dua yang mengarah ke gawang Libya.

Tunisia juga sedang berada dalam periode sulit karena belum meraih kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kondisi tersebut tentu bukan modal ideal untuk bertandang ke markas Libya.

Dalam pertandingan nanti, Libya diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Hamdou El Houni dan Muaid Ellafi sebagai tumpuan serangan dari sisi sayap.

Sementara Tunisia kemungkinan menggunakan skema 3-4-2-1 untuk memperkuat penguasaan bola dan meningkatkan tekanan ke pertahanan tuan rumah.

Tunisia diperkirakan tampil lebih agresif karena membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos.

Namun, pendekatan menyerang tersebut juga berpotensi memberikan ruang bagi Libya untuk melancarkan serangan balik.

Melihat hasil pertemuan sebelumnya, kondisi kedua tim, serta keuntungan bermain di kandang, Libya memiliki peluang untuk kembali mendapatkan hasil positif.