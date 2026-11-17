JawaPos.com - Afrika Selatan mengincar tiga poin saat bertandang ke markas Kenya dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Nasional Nyayo, Nairobi, Selasa (17/11) pukul 23.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Bafana Bafana untuk kembali merebut posisi puncak klasemen Grup D.

Sementara itu, Kenya berpeluang menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi lawan yang sulit meski sudah mengamankan tiket otomatis ke putaran final sebagai salah satu tuan rumah Piala Afrika 2027.

Kedua negara sebelumnya sudah bertemu pada 13 November 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Soweto tersebut, Kenya berhasil menahan imbang Afrika Selatan dengan skor 2-2.

Hasil itu cukup mengejutkan karena Afrika Selatan sebenarnya tampil lebih dominan dengan 62 persen penguasaan bola dan akurasi operan mencapai 84 persen.

Namun, keunggulan tersebut belum cukup untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus memberikan kepercayaan diri tambahan bagi skuad asuhan Benni McCarthy.

Di sisi lain, Afrika Selatan memiliki kepentingan lebih besar dalam pertandingan kali ini.

Mereka mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan dan berada di posisi kedua, terpaut dua angka dari Guinea yang sudah memainkan empat laga dengan sembilan poin.

Dengan kondisi tersebut, kemenangan menjadi target penting bagi pasukan Pitso Mosimane agar peluang mereka mengakhiri kualifikasi di posisi teratas tetap terbuka.

Secara kualitas pemain, Afrika Selatan masih memiliki keunggulan.

Nama seperti Teboho Mokoena dan Yaya Sithole diperkirakan kembali menjadi tumpuan di lini tengah.

Keduanya memiliki kemampuan menjaga penguasaan bola sekaligus mengatur aliran serangan.

Sementara itu, Relebohile Mofokeng dan Oswin Appollis bisa menjadi ancaman dari sisi sayap.

Keduanya memiliki kecepatan dan kemampuan individu untuk membuka ruang di pertahanan lawan. Lyle Foster juga diprediksi menjadi pilihan utama di lini depan.

Kenya tentu tidak bisa dianggap remeh. Kehadiran Michael Olunga dan Ryan Ogam memberikan opsi serangan yang cukup berbahaya.

Dukungan suporter di Stadion Nasional Nyayo juga bisa menjadi keuntungan bagi Harambee Stars.

Kenya kemungkinan kembali mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat.

Strategi tersebut terbukti cukup merepotkan Afrika Selatan pada pertemuan sebelumnya.

Meski demikian, kedalaman skuad dan kebutuhan meraih kemenangan membuat Afrika Selatan sedikit lebih diunggulkan.