JawaPos.com - Timnas Rwanda akan menjamu Mali dalam lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade Amahoro, Kigali, pada Rabu (18/11) pukul 02.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Rwanda untuk membalas kekalahan dari Mali pada pertemuan sebelumnya. Kedua tim baru saja bertanding di Bamako pada 14 November 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Mali berhasil mengamankan kemenangan tipis dengan skor 3-2.

Meski kalah, Amavubi berhasil mencetak dua gol melalui Jojea Kwizera dan Phanuel Kavita. Sementara itu, tiga gol Mali dicetak Kamory Doumbia, Moussa Kounfolo Yeo, dan Mamadou Camara.

Menghadapi pertandingan kedua, Rwanda tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dukungan suporter di Stade Amahoro diharapkan bisa memberikan motivasi tambahan bagi tuan rumah untuk mendapatkan hasil lebih baik.

Secara kualitas pemain, Mali masih lebih diunggulkan. Tim berjuluk Les Aigles itu memiliki pengalaman dan materi pemain yang lebih baik dibandingkan Rwanda.

Hal tersebut juga tercermin dari peringkat FIFA, di mana Mali berada di posisi ke-47, sedangkan Rwanda menempati peringkat ke-119.

Namun, Rwanda bukan tanpa peluang. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Catatan tersebut sama dengan yang dimiliki Mali dalam periode pertandingan serupa.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Rwanda adalah kemampuan Mali menguasai permainan.

Pada pertemuan pertama, Mali mampu mencatatkan 35 tembakan dengan akurasi operan mencapai 89 persen.

Statistik tersebut memperlihatkan bagaimana lini tengah Mali mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Di sisi lain, Rwanda bisa kembali mengandalkan serangan balik cepat dan efektivitas penyelesaian akhir.

Pada laga sebelumnya, mereka memang kalah dalam jumlah peluang, tetapi mampu mencetak dua gol dari kesempatan yang didapatkan.

Rekor pertemuan juga masih berpihak kepada Mali dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang tanpa pernah kalah dari Rwanda.

Melihat kualitas skuad, pengalaman, serta hasil pertemuan pertama, Mali memiliki peluang lebih besar untuk kembali meraih kemenangan.

Namun, bermain di kandang sendiri bisa membuat Rwanda memberikan perlawanan lebih sulit.