JawaPos.com - Pertandingan Mauritania vs Burkina Faso dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup F akan berlangsung di Stade Olympique de Nouakchott, Rabu (18/11) pukul 02.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Mauritania untuk membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya.

Namun, Burkina Faso datang dengan modal lebih baik setelah berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 saat kedua tim bertemu pada matchday ketiga, Jumat (13/11).

Hasil tersebut membuat Burkina Faso semakin dekat dengan peluang lolos ke putaran final.

Saat ini, mereka menempati posisi kedua klasemen Grup F dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Jumlah poin tersebut sama dengan Benin yang berada di puncak klasemen.

Baca Juga:Thibaut Courtois Tulis Salam Perpisahan untuk Romelu Lukaku usai Pensiun dari Timnas Belgia

Sementara itu, Mauritania masih tertahan di peringkat ketiga dengan tiga poin dari satu kemenangan dan dua kekalahan dari tiga pertandingan yang sudah dijalani.

Situasi tersebut membuat Mauritania membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bersaing memperebutkan tiket ke putaran final AFCON 2027.

Terlebih, mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Tim asuhan Aritz López Garai sebenarnya memiliki modal cukup baik ketika tampil di kandang.

Mauritania mampu mencatatkan clean sheet dalam dua pertandingan kompetitif kandang terakhir. Catatan tersebut bisa menjadi bekal untuk menghadapi Burkina Faso.

Aboubakary Koïta dan Djeidi Gassama diperkirakan kembali menjadi pemain penting dalam membangun serangan.

Keduanya diharapkan mampu memberikan tekanan melalui kecepatan dan kreativitas dari lini depan.

Di sisi lain, Burkina Faso memiliki alasan untuk tampil lebih tenang. Dengan koleksi tujuh poin, hasil imbang sudah cukup menjaga posisi mereka dalam persaingan menuju putaran final.

Tim berjuluk Les Étalons itu juga mempunyai catatan pertahanan yang cukup solid. Mereka baru kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan kualifikasi.

Edmond Tapsoba diperkirakan kembali menjadi andalan di lini belakang. Sementara itu, Dango Ouattara bisa menjadi ancaman melalui kecepatan dan kemampuannya melakukan serangan balik.

Jika melihat rekor pertemuan, Burkina Faso memang sedikit lebih unggul. Mereka berhasil memenangkan pertandingan pertama dengan skor 1-0.

Bahkan, empat pertemuan kompetitif terakhir kedua negara juga berakhir dengan selisih satu gol.

Pertandingan kali ini diperkirakan berlangsung ketat.

Mauritania kemungkinan mengambil inisiatif serangan sejak awal, sedangkan Burkina Faso bisa lebih mengandalkan pertahanan disiplin dan serangan balik.

Kebutuhan meraih tiga poin membuat Mauritania berpotensi tampil lebih agresif. Namun, Burkina Faso memiliki organisasi permainan yang cukup baik untuk meredam tekanan tuan rumah.

Melihat performa kedua tim dan hasil pertemuan sebelumnya, Burkina Faso masih layak diunggulkan meski harus bermain di kandang lawan.