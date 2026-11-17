JawaPos.com - Timnas Tanjung Verde akan kembali menghadapi Liberia dalam lanjutan matchday keempat Grup K Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Monrovia, Rabu (18/11) pukul 02.00 WIB.

Tanjung Verde datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah mengalahkan Liberia dengan skor 4-2 pada pertemuan sebelumnya, Jumat (13/11).

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Blue Sharks untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Afrika 2027.

Hasil positif itu juga membuat Tanjung Verde memiliki keunggulan dalam rekor pertemuan.

Mereka tercatat selalu menang dalam tiga duel terakhir melawan Liberia, termasuk dua pertandingan pada Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Sebaliknya, Liberia masih menghadapi situasi sulit. Tim berjuluk Lone Star tersebut belum mampu mengumpulkan poin setelah menelan tiga kekalahan beruntun di Grup K.

Hasil tersebut membuat mereka berada di posisi terbawah klasemen sementara.

Masalah utama Liberia terletak pada sektor pertahanan. Lini belakang Lone Star tercatat selalu kebobolan dalam 12 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Meski demikian, bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi tambahan motivasi bagi Liberia.

Mereka tentu ingin memperbaiki hasil pertemuan sebelumnya sekaligus mengakhiri catatan buruk di babak kualifikasi.

Tanjung Verde juga memiliki modal pengalaman setelah tampil di Piala Dunia 2026.

Pengalaman menghadapi tim-tim dengan kualitas lebih tinggi diharapkan membuat mereka tampil lebih tenang dalam pertandingan kali ini.

Dalam laga nanti, Liberia diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 untuk meningkatkan tekanan sejak awal pertandingan.

Sementara itu, Tanjung Verde berpeluang mempertahankan skema 4-2-3-1 dengan mengandalkan kecepatan pemain sayap dan ketajaman Livramento.

Melihat catatan pertemuan, kualitas skuad, serta performa kedua tim, Tanjung Verde masih lebih diunggulkan.

Namun, faktor kandang berpotensi membuat Liberia memberikan perlawanan lebih sengit.

Blue Sharks diprediksi mampu membawa pulang tiga poin dari Monrovia.

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