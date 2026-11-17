JawaPos.com - Timnas Maroko kembali menghadapi Niger dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11) pukul 03.00 WIB di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat.

Meski secara administratif berstatus sebagai tim tamu, Maroko justru mendapatkan keuntungan karena pertandingan berlangsung di negaranya sendiri.

Kondisi tersebut menjadi modal tambahan bagi Singa Atlas untuk kembali mengamankan tiga poin.

Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Niger pada pertemuan sebelumnya, 14 November 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Maroko tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 72 persen.

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Hasil itu sekaligus memperlihatkan perbedaan kualitas kedua tim.

Maroko mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, sementara Niger kesulitan mengimbangi permainan lawannya.

Kemenangan tersebut membuat Maroko semakin kokoh di puncak klasemen Grup A dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.

Mereka juga memiliki catatan produktivitas yang cukup baik setelah mencetak sembilan gol dan hanya kebobolan satu kali.

Sebaliknya, Niger masih harus bekerja keras untuk memperbaiki posisi. Dengan koleksi tiga poin, mereka membutuhkan hasil positif agar peluang melangkah ke putaran berikutnya tetap terjaga.

Masalah terbesar Niger terlihat pada sektor pertahanan. Mereka sudah kebobolan sembilan gol dalam tiga pertandingan terakhir.

Menghadapi lini serang Maroko yang dihuni pemain-pemain berkualitas, kelemahan tersebut bisa kembali menjadi persoalan.

Pelatih Niger Nabil Neghiz diperkirakan akan melakukan pendekatan lebih defensif.

Mereka kemungkinan mengandalkan kepadatan lini tengah serta serangan balik cepat untuk mencuri peluang melalui Daniel Sosah dan Amadou Moutari.

Sementara itu, Maroko memiliki banyak pilihan untuk membongkar pertahanan lawan.

Achraf Hakimi, Brahim Diaz, dan Youssef En-Nesyri menjadi beberapa pemain yang patut mendapatkan perhatian.

Hakimi bahkan tampil menonjol pada pertemuan sebelumnya dengan mencetak dua gol.

Dengan kualitas skuad dan momentum yang sedang dimiliki, Maroko jelas lebih diunggulkan.

Apalagi, mereka kembali bermain di hadapan pendukung sendiri sehingga memiliki peluang besar untuk mengontrol pertandingan sejak menit awal.

Niger diperkirakan akan berusaha bertahan lebih dalam untuk mengurangi tekanan.

Namun, jika Maroko mampu mencetak gol cepat, pertandingan berpotensi kembali berjalan sulit bagi tim tamu.