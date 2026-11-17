JawaPos.com - Republik Kongo akan menghadapi Komoro dalam lanjutan matchday keempat Grup G Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11), kick off pukul 02.00 WIB

Kedua tim memiliki kepentingan besar dalam pertandingan ini.

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Republik Kongo membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen, sementara Komoro berpeluang memperkuat posisinya di papan atas jika mampu membawa pulang tiga poin.

Berdasar klasemen sementara Grup G, Komoro berada di peringkat kedua dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan. Mereka mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Sementara itu, Republik Kongo masih tertahan di posisi juru kunci. Dari tiga pertandingan, mereka baru mengumpulkan dua poin setelah meraih dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Republik Kongo untuk menjaga peluang bersaing memperebutkan tiket ke putaran final.

Kekalahan di kandang sendiri tentu akan semakin menyulitkan langkah mereka pada dua pertandingan tersisa.

Namun, menghadapi Komoro bukan perkara mudah bagi tuan rumah. Tim berjuluk Les Coelacantes itu memiliki modal cukup baik dari segi organisasi permainan dan kekuatan pertahanan.

Kedua negara juga sudah bertemu pada matchday ketiga, 13 November 2026.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stade Omnisports de Malouzini, Moroni, keduanya harus puas bermain imbang tanpa gol.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kekuatan kedua tim relatif berimbang. Republik Kongo memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi mereka harus memperbaiki efektivitas serangan.

Sepanjang tiga pertandingan kualifikasi, Republik Kongo baru mencetak satu gol. Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi lini depan mereka jika ingin mengamankan kemenangan.

Di sisi lain, Komoro diperkirakan tidak akan bermain terlalu terbuka. Skuad asuhan Hubert Velud berpotensi mengandalkan pertahanan disiplin dan serangan balik untuk memanfaatkan celah.

Dari sisi peringkat FIFA, Komoro juga memiliki posisi lebih baik. Mereka berada di peringkat ke-107, sedangkan Republik Kongo menempati posisi ke-132.

Berdasar gambaran performa kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan peluang terciptanya banyak gol relatif kecil.

Komoro memiliki peluang untuk mencuri poin, meski Republik Kongo tetap berpotensi memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.