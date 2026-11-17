JawaPos.com - Timnas Guinea-Bissau berpeluang melanjutkan tren positif saat menghadapi Madagaskar dalam lanjutan Grup L Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada Selasa (17/11), pukul 23.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Guinea-Bissau untuk memperkuat posisinya di puncak klasemen.

Sementara itu, Madagaskar datang dengan tekanan lebih besar karena membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke putaran final.

Guinea-Bissau saat ini memimpin klasemen Grup L dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Tim besutan Emiliano Té tersebut belum tersentuh kekalahan setelah mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Di sisi lain, Madagaskar masih kesulitan menemukan konsistensi.

Tim asuhan Corentin Martins itu baru mengumpulkan dua poin dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara.

Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, Madagaskar belum meraih kemenangan. Mereka kalah 1-2 dari Nigeria, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Tanzania dan Guinea-Bissau.

Hasil imbang pada pertemuan sebelumnya tentu menjadi modal tersendiri bagi Madagaskar.

Namun, bermain di kandang lawan diperkirakan memberikan tantangan berbeda, terutama menghadapi Guinea-Bissau yang sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi.

Guinea-Bissau diperkirakan kembali mengandalkan Mama Baldé dan Franculino Djú untuk membongkar pertahanan lawan.

Keduanya diharapkan mampu memberikan ancaman melalui pergerakan cepat dan penyelesaian akhir.

Sementara itu, Madagaskar memiliki sejumlah pemain yang berpengalaman merumput di kompetisi Eropa.

Nama Rayan Raveloson, Andy Pelmard, dan Warren Caddy bisa menjadi tumpuan untuk memberikan perlawanan kepada tuan rumah.

Madagaskar diperkirakan tidak akan bermain terlalu bertahan. Kebutuhan meraih tiga poin membuat mereka harus berani mengambil inisiatif serangan.

Situasi tersebut bisa membuka ruang bagi Guinea-Bissau untuk melancarkan serangan balik.

Berdasar proyeksi Sports Mole, Guinea-Bissau memiliki peluang kemenangan sebesar 55,03 persen.

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Sementara kemungkinan pertandingan berakhir imbang berada di angka 24,19 persen dan kemenangan Madagaskar sebesar 20,78 persen.

Melihat performa kedua tim serta keuntungan bermain di kandang, Guinea-Bissau lebih layak diunggulkan.