JawaPos.com - Botswana akan kembali menghadapi Uganda dalam lanjutan matchday keempat Grup H Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Botswana, Gaborone, Rabu, 18 November 2026, pukul 02.00 WIB.

Kedua tim diperkirakan kembali menyajikan pertandingan ketat setelah bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama yang berlangsung di Hoima, 14 November 2026.

Hasil tersebut membuat persaingan di Grup H semakin menarik, terutama bagi Botswana yang masih memburu kemenangan pertamanya.

Uganda saat ini berada di puncak klasemen sementara Grup H dengan koleksi lima poin dari tiga pertandingan.

The Cranes belum terkalahkan dan memiliki modal cukup baik untuk menghadapi pertandingan tandang kali ini.

Meski sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Afrika 2027 sebagai salah satu negara tuan rumah, Uganda tetap memiliki kepentingan untuk menjaga posisi di klasemen.

Tim asuhan Paul Put tentu ingin mengakhiri fase kualifikasi dengan catatan positif.

Di sisi lain, Botswana menempati posisi kedua dengan tiga poin. The Zebras mendapatkan seluruh poin tersebut dari tiga hasil imbang melawan Libya, Tunisia, dan Uganda.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Botswana. Mereka juga memiliki kepercayaan diri setelah mampu mengimbangi Uganda pada pertandingan sebelumnya.

Pada pertemuan terakhir, Botswana bahkan mampu menunjukkan efektivitas serangan yang cukup baik.

Mereka mencatatkan 12 tembakan dengan lima di antaranya mengarah ke gawang.

Sementara itu, Uganda lebih dominan dalam penguasaan bola dan mencatatkan 415 operan akurat dengan tingkat keberhasilan mencapai 83 persen.

Untuk pertandingan kali ini, Botswana diperkirakan kembali menggunakan formasi 4-4-2.

Tumisang Orebonye dan Losika Ratshukudu berpeluang menjadi andalan di lini depan. Keduanya diharapkan mampu memanfaatkan ruang melalui serangan balik.

Sementara itu, Uganda kemungkinan mempertahankan skema 3-4-3.

James Bogere yang mencetak gol pada pertemuan sebelumnya diprediksi kembali menjadi salah satu tumpuan serangan.

Namun, absennya Rogers Mato dan Denis Onyango bisa menjadi perhatian tersendiri bagi tim tamu.

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Jika melihat kualitas skuad dan posisi di peringkat FIFA, Uganda sedikit lebih diunggulkan.

Meski demikian, Botswana memiliki modal berupa konsistensi dan keuntungan bermain di kandang.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan peluang kedua tim yang cukup berimbang.

Uganda berpotensi membawa pulang kemenangan tipis, tetapi Botswana juga punya kesempatan kembali mencuri poin.