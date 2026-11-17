JawaPos.com - Timnas Angola diprediksi kembali meraih hasil positif saat bertandang ke markas Sudan Selatan dalam lanjutan Grup B Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Nasional Juba, Selasa (17/11), mulai pukul 20.00 WIB.

Tim tamu memiliki modal lebih meyakinkan menjelang pertandingan ini. Angola tampil cukup konsisten dalam tiga laga awal fase grup dan belum tersentuh kekalahan.

Sebaliknya, Sudan Selatan masih belum mampu menunjukkan performa yang stabil setelah selalu gagal mendapatkan poin.

Angola saat ini mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan. Rinciannya adalah dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Mereka menempati posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan torehan lima gol dan hanya satu kali kebobolan.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Angola memiliki keseimbangan permainan yang cukup baik.

Selain produktif ketika menyerang, lini belakang mereka juga mampu menjaga pertahanan dari gempuran lawan.

Kondisi berbeda dialami Sudan Selatan. Tim tuan rumah masih berada di dasar klasemen setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Mereka belum mendapatkan satu poin pun dan sudah kebobolan delapan gol lebih banyak dibandingkan jumlah gol yang berhasil dicetak.

Pada pertandingan sebelumnya, Sudan Selatan kalah telak 0-5 dari Mesir.

Mereka juga harus mengakui keunggulan Malawi dengan skor 1-2. Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim berjuluk Bright Stars tersebut.

Pertemuan terakhir kedua negara pada 14 November 2026 juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Angola.

Dalam pertandingan itu, Palancas Negras berhasil mengamankan kemenangan 2-0 melalui gol Chico Banza dan Gilberto.

Sudan Selatan sebenarnya mampu memberikan perlawanan pada babak pertama.

Mereka berhasil menjaga skor tetap 0-0 hingga turun minum. Namun, Angola tampil lebih efektif setelah jeda dan akhirnya mampu memastikan kemenangan.

Dominasi Angola juga terlihat dari statistik pertandingan. Mereka mampu mencatatkan 28 tembakan, sementara Sudan Selatan hanya menghasilkan tiga percobaan sepanjang laga.

Menghadapi pertandingan kedua ini, Angola tentu memiliki peluang untuk kembali mengendalikan permainan.

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Penguasaan bola, kualitas individu, serta efektivitas serangan menjadi modal penting bagi tim tamu.

Sementara itu, Sudan Selatan harus memperbaiki koordinasi pertahanan jika tidak ingin kembali menjadi korban dominasi Angola.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa memberikan motivasi tambahan, tetapi mereka membutuhkan peningkatan permainan secara menyeluruh.

Melihat performa kedua tim dan hasil pertemuan sebelumnya, Angola masih lebih diunggulkan. Tim tamu diprediksi mampu membawa pulang tiga poin dari Juba dengan kemenangan 2-0.