JawaPos.com - Timnas Ethiopia akan kembali menghadapi Mozambik dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup J.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Bahir Dar, Selasa (17/11) pukul 20.00 WIB.

Ethiopia memiliki modal positif menjelang pertandingan ini.

Mereka baru saja mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0 pada pertemuan pertama yang berlangsung 13 November 2026.

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tuan rumah untuk kembali mengamankan tiga poin.

Pada pertandingan sebelumnya, Ethiopia mampu mencuri kemenangan meski lebih banyak berada dalam tekanan.

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Mereka hanya mencatatkan 29 persen penguasaan bola, tetapi berhasil memanfaatkan peluang melalui serangan balik.

Kini, situasinya berbalik. Ethiopia akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri dan berpeluang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kembali meraih kemenangan.

Performa kandang Ethiopia sepanjang 2026 juga cukup memberikan harapan. Mereka berhasil memenangkan dua dari empat pertandingan kandang yang telah dijalani.

Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Mozambik.

Di sisi lain, Mozambik datang dengan catatan tandang yang kurang meyakinkan. Mereka tercatat menelan kekalahan dalam tiga pertandingan tandang terakhir sepanjang tahun ini.

Meski demikian, Mozambik tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan. Mereka membutuhkan kemenangan agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan Grup J.

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Persaingan kedua tim di klasemen sementara juga terbilang ketat.

Mozambik saat ini mengoleksi empat poin, sedangkan Ethiopia berada tepat di bawahnya dengan tiga poin. Keduanya masih berusaha mengejar Senegal yang berada di posisi teratas.

Berdasar sejumlah prediksi, Ethiopia sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Keuntungan bermain di kandang dan hasil positif pada pertemuan pertama menjadi faktor yang mendukung peluang mereka.

Namun, Mozambik tentu tidak ingin kembali kehilangan poin. Mereka diperkirakan akan berusaha tampil lebih efektif untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diprediksi berjalan cukup seimbang dengan peluang gol yang tidak terlalu banyak.