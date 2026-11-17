JawaPos.com - Kongo DR berpeluang kembali meraih kemenangan saat menghadapi Sierra Leone dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada Selasa (17/11) di Stade El Abdi kick off pukul 23.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kongo DR untuk mempertahankan posisi di papan atas Grup E.

Sebaliknya, Sierra Leone membutuhkan hasil positif demi memperbaiki situasi mereka setelah mengawali perjalanan di babak kualifikasi dengan hasil kurang memuaskan.

Sierra Leone masih belum mampu menunjukkan konsistensi sepanjang pertandingan.

Tim asuhan Didier Gomes Da Rosa tersebut belum mendapatkan poin setelah melewati beberapa pertandingan di Grup E.

Mereka kini berada di dasar klasemen Grup E dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bersaing dalam perebutan tiket ke putaran final Piala Afrika 2027.

Menghadapi Kongo DR tentu bukan pekerjaan mudah. Selain memiliki kualitas pemain yang lebih merata, lawan mereka juga sedang berada dalam kondisi yang cukup baik.

Kongo DR datang dengan modal positif setelah berhasil mengalahkan Guinea Khatulistiwa dan Zimbabwe pada awal kualifikasi.

Sempat mengalami kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Uganda, mereka mampu kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan Sierra Leone 3-1.

Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan perbedaan kualitas kedua tim saat ini. Kongo DR memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa menjadi pembeda, termasuk Yoane Wissa dan Edo Kayembe.

Dari catatan pertemuan, Kongo DR juga lebih unggul. Mereka berhasil memenangkan empat pertandingan terakhir melawan Sierra Leone sejak September 2014.

Untuk pertandingan kali ini, Sierra Leone diperkirakan tetap mengandalkan Sesay di bawah mistar, dengan Kakay, MJ Kamara, J. Turay, dan Tarawallie mengisi lini pertahanan.

Sementara itu, Kanu dan Koroma berpeluang membantu serangan dari lini tengah.

Di kubu lawan, Kongo DR kemungkinan menurunkan Epolo sebagai penjaga gawang. Lini serang mereka diperkirakan diisi Mbuku, Yoane Wissa, dan Cipenga.

Melihat performa, kualitas skuad, serta catatan pertemuan kedua tim, Kongo DR lebih layak diunggulkan.

Sierra Leone memang berpeluang memberikan perlawanan, tetapi pekerjaan rumah di lini pertahanan masih menjadi persoalan.