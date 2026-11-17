JawaPos.com - Timnas Aljazair makin dekat dengan tiket putaran final Piala Afrika 2027 saat kembali menghadapi Togo pada lanjutan Grup I Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pertandingan matchday keempat ini akan digelar di Stadion Kégué, Lomé, Selasa (17/11) pukul 23.00 WIB.

Tim tamu datang dengan modal kemenangan tipis 1-0 pada pertemuan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat Aljazair tetap berada di puncak klasemen sementara Grup I dengan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Mereka mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang, sekaligus belum tersentuh kekalahan.

Tambahan tiga poin di Lomé akan membawa Aljazair mengoleksi 10 poin.

Raihan itu cukup untuk mengamankan tiket ke putaran final, sehingga tim berjuluk Les Fennecs tersebut punya motivasi besar untuk menuntaskan pekerjaan mereka secepat mungkin.

Di sisi lain, Togo membutuhkan kemenangan agar peluang lolos tetap terbuka.

The Sparrowhawks saat ini menempati posisi ketiga dengan tiga poin. Mereka perlu memanfaatkan status tuan rumah untuk mengejar Zambia yang berada satu tingkat di atasnya.

Pertemuan pertama menunjukkan bahwa Togo bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Catatan pertemuan juga lebih berpihak kepada Aljazair. Dalam lima duel terakhir, mereka selalu keluar sebagai pemenang, termasuk kemenangan 1-0 pada leg pertama.

Meski demikian, situasi di Lomé diperkirakan tidak akan sama. Dukungan suporter tuan rumah bisa membuat Togo tampil lebih berani dan tidak hanya menunggu di area pertahanan.

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Togo diperkirakan mengandalkan Kévin Denkey dan Kodjo Fo-Doh Laba di lini depan.

Sementara itu, Aljazair berpeluang kembali bertumpu pada kecepatan Mohamed Amoura serta kreativitas Farès Chaïbi untuk membongkar pertahanan lawan.

Aljazair tetap lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan catatan pertemuan yang meyakinkan. Namun, mereka perlu lebih efektif saat mendapat peluang.

Togo berpotensi memberikan perlawanan lebih ketat di kandang sendiri, terutama jika mampu memperbaiki transisi dari bertahan ke menyerang.