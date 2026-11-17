JawaPos.com - Timnas Mesir lebih diunggulkan saat menghadapi Malawi dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika Selasa (17/11) di Stadion Nasional Bingu, Lilongwe, Malawi.

The Pharaohs diprediksi mampu membawa pulang kemenangan meski pertandingan diperkirakan tidak berjalan mudah.

Skor 0-1 menjadi salah satu hasil yang paling berpeluang terjadi berdasarkan analisis statistik kedua tim.

Mesir memiliki peluang kemenangan sebesar 54,53 persen.

Angka tersebut cukup jauh dibandingkan dengan probabilitas kemenangan Malawi yang hanya mencapai 18,26 persen.

Sementara itu, kemungkinan pertandingan berakhir imbang berada di angka 27,25 persen.

Prediksi tersebut menunjukkan bahwa Mesir memiliki modal lebih baik untuk mengamankan tiga poin.

Namun, mereka tetap perlu mewaspadai Malawi yang berpotensi memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Berdasar model prediksi pertandingan, skor 0-1 menjadi hasil yang paling mungkin dengan probabilitas 16,01 persen.

Selain itu, Mesir juga berpeluang menang dengan skor 0-2 sebesar 11,08 persen dan 1-2 dengan angka 8,93 persen.

Kedua tim sebenarnya memiliki catatan pertandingan yang belum sepenuhnya meyakinkan.

Malawi masih kesulitan menjaga konsistensi permainan dalam enam pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

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Tim berjuluk The Flames tersebut mencatatkan empat kekalahan, satu kemenangan, dan satu hasil imbang.

Di sisi lain, Mesir juga belum menunjukkan performa yang sepenuhnya konsisten. Dari enam pertandingan terakhir, mereka mengoleksi dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Meski demikian, catatan pertemuan menjadi salah satu alasan Mesir lebih difavoritkan. Dalam dua pertandingan Kualifikasi Piala Afrika 2023, Mesir selalu berhasil mengalahkan Malawi.

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Dari sisi statistik, Mesir memiliki peluang 59,18 persen untuk mencetak gol pertama. Sementara itu, probabilitas Malawi membuka keunggulan hanya mencapai 28,98 persen.

Peluang kedua tim mencetak gol dalam pertandingan yang sama juga relatif kecil, yakni 38,9 persen. Sebaliknya, kemungkinan salah satu tim gagal mencetak gol mencapai 61,1 persen.

Dengan melihat perbedaan kualitas, performa, serta rekor pertemuan, Mesir layak menjadi unggulan. Malawi perlu memperbaiki organisasi pertahanan jika ingin menghindari kekalahan.

Mesir diperkirakan lebih banyak menguasai permainan dan mencoba membongkar pertahanan lawan melalui serangan terorganisasi.