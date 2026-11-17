JawaPos.com - Thibaut Courtois menuliskan salam perpisahan kepada Romelu Lukaku. Rekan senegaranya itu memutuskan pensiun dari timnas Belgia.

Momen indah bersama Romelu Lukaku tidak akan pernah dilupakan Thibaut Courtois. Dia merasa terhormat bisa bermain bersama Romelu Lukaku di timnas Belgia.

"16 tahun memberikan segalanya untuk negara kita. Sungguh perjalanan yang luar biasa, saudaraku," tutur Thibaut Courtois.

"Dari semua pertarungan di lapangan hingga momen-momen tak terlupakan yang kita lalui bersama mengenakan seragam Belgia, suatu kehormatan bisa berdiri di sisimu," tulis Thibaut Courtois di Instagram, Selasa (17/11).

Kiper 34 tahun tersebut berterima kasih kepada Lukaku yang sudah memberikan segalanya untuk timnas Belgia.

Courtois berharap pencapaian penyerang Fenerbahce tersebut bisa menginspirasi para pemain.

"Anda telah memberikan segalanya untuk tim ini, selalu dengan semangat, kebanggaan, dan sepenuh hati. Apa yang telah Anda raih untuk Belgia sungguh luar biasa, dan warisan Anda akan terus hidup untuk generasi mendatang," tulis Courtois.

Sebagai rekan setimnya, Courtois akan selalu mengingat momen indah bersama Lukaku. Kiper Real Madrid tersebut merasa bangga bisa bermain bersama Lukaku di timnas Belgia.

"Namun di luar gol dan rekor, saya akan selalu mengingat momen-momen yang kita lalui bersama, saat-saat indah, saat-saat sulit, dan segala sesuatu di antaranya," ungkap Thibaut Courtois.

"Terima kasih untuk segalanya, @romelulukaku (Romelu Lukaku). Bangga bisa berbagi perjalanan ini denganmu," imbuh Thibaut Courtois.

Courtois dan Lukaku pertama kali masuk skuad timnas Belgia pada 2011 di laga melawan Slovenia.

Melansir Transfermarkt, di laga itu, Lukaku bermain sebagai starter dan Courtois duduk di bangku cadangan.