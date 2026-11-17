JawaPos.com - Timnas Gabon kembali membidik kemenangan saat menghadapi Lesotho dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027.

Pertandingan di Stadion Peter Mokaba, Polokwane, Afrika Selatan, Selasa (17/11), pukul 20.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi The Panthers untuk menambah koleksi poin sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Gabon lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Selain memiliki materi pemain yang lebih baik, tim berjuluk The Panthers tersebut juga sedang berada dalam momentum positif.

Gabon meraih kemenangan 2-0 atas Lesotho pada pertemuan pertama, Jumat (13/11).

Hasil tersebut membuat Gabon semakin percaya diri menghadapi pertemuan kedua. Saat ini, mereka berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan enam poin dari tiga pertandingan.

Tambahan tiga poin akan menjadi modal penting untuk memperbesar peluang melaju ke putaran final AFCON 2027.

Sebaliknya, Lesotho menghadapi situasi yang cukup sulit. Mereka belum berhasil mendapatkan poin setelah menelan tiga kekalahan dalam tiga pertandingan fase grup.

Kondisi tersebut membuat peluang Lesotho untuk bersaing semakin berat.

Meski demikian, Lesotho tetap memiliki potensi memberikan perlawanan. Pada pertemuan pertama, mereka mampu menjaga pertahanan dengan cukup disiplin sepanjang babak pertama.

Bahkan, Lesotho sempat menciptakan sejumlah peluang sebelum akhirnya kebobolan dua gol setelah turun minum.

Namun, menghadapi Gabon untuk kedua kalinya dalam waktu singkat tentu bukan pekerjaan mudah.

Kualitas lini tengah Gabon menjadi salah satu keunggulan yang bisa kembali dimanfaatkan.

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Mario Lemina, Didier N'Dong, dan Guelor Kanga memiliki kemampuan untuk mengatur tempo sekaligus membangun serangan.

Di sektor depan, Gabon juga mempunyai sejumlah pemain berbahaya.

Selain Denis Bouanga, ada Jim Allevinah dan Shavy Babicka yang bisa memberikan ancaman melalui kecepatan serta pergerakan dari sisi sayap.

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Rekor pertemuan juga lebih berpihak kepada Gabon. Dalam lima pertemuan terakhir, mereka belum pernah kalah dari Lesotho dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Dengan melihat perbedaan kualitas skuad, performa terkini, serta catatan pertemuan kedua tim, Gabon memiliki peluang lebih besar untuk kembali mengamankan kemenangan.

Lesotho diperkirakan akan bermain lebih defensif, sementara Gabon berusaha mengambil kendali permainan sejak awal.