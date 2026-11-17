JawaPos.com - Nigeria akan menghadapi Tanzania dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Amaan, Selasa (17/11) kick off pukul 20.00 WIB, ini menjadi kesempatan bagi Super Eagles untuk mengamankan kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen grup.

Nigeria datang dengan ambisi meraih tiga poin. Meski demikian, tim asuhan Eric Chelle tersebut tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik.

Sejumlah pemain penting harus absen karena cedera, termasuk dua andalan di lini depan, Victor Osimhen dan Ademola Lookman.

Situasi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Nigeria. Terlebih, performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir belum sepenuhnya konsisten.

Super Eagles masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan dan memperbaiki lini pertahanan.

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Nigeria sebelumnya sempat menunjukkan performa menjanjikan dengan mengalahkan Madagaskar dan Tanzania.

Namun, mereka juga pernah menelan kekalahan telak 0-3 dari Guinea-Bissau. Hasil tersebut membuat persaingan di grup semakin ketat karena Nigeria tertinggal tiga poin dari Guinea-Bissau.

Selain hasil pertandingan, catatan tandang Nigeria juga belum terlalu meyakinkan. Dalam empat laga tandang terakhir, mereka belum mampu meraih kemenangan dengan rincian dua kali imbang dan dua kali kalah.

Masalah lain terlihat dari sektor pertahanan. Nigeria sudah melewati enam pertandingan tanpa mencatatkan clean sheet sejak mengalahkan Jamaika dengan skor 3-0 pada Mei lalu.

Kondisi ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Tanzania untuk memberikan kejutan.

Di sisi lain, Tanzania juga tidak sedang berada dalam performa terbaik. Taifa Stars hanya mampu meraih satu kemenangan dari 16 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

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Catatan tersebut memperlihatkan bahwa tuan rumah masih kesulitan menemukan konsistensi permainan.

Meski begitu, Tanzania tetap memiliki motivasi untuk memberikan perlawanan. Status sebagai salah satu tuan rumah AFCON tahun depan membuat mereka sudah dipastikan tampil di putaran final.

Namun, pertandingan melawan Nigeria bisa menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim sebelum turnamen tersebut berlangsung.

Secara rekor pertemuan, Nigeria masih jauh lebih unggul. Dari tujuh pertandingan melawan Tanzania, Super Eagles mencatatkan lima kemenangan dan dua hasil imbang.

Bahkan, Tanzania belum pernah mengalahkan Nigeria dalam sejarah pertemuan kedua negara.

Persoalan Nigeria bertambah setelah dipastikan kehilangan beberapa pemain. Selain Osimhen dan Lookman, Igoh Ogbu serta Samuel Chukwueze juga harus menepi karena cedera. Kondisi Frank Onyeka masih dipantau oleh tim medis.

Absennya sejumlah pemain tersebut membuka peluang bagi Tolu Arokodare untuk mengisi lini depan.

Penyerang itu memiliki modal positif setelah mencetak dua gol sebagai pemain pengganti pada pertandingan sebelumnya.

Dia diperkirakan akan menjadi salah satu tumpuan Nigeria bersama Akor Adams.

Sementara itu, Tanzania juga kehilangan Ibrahim Hamad yang mengalami cedera ringan. Charles M'Mombwa berpeluang mengisi tempat yang ditinggalkan pemain tersebut.

Melihat kondisi kedua tim, Nigeria masih lebih layak diunggulkan. Kualitas individu dan kedalaman skuad Super Eagles menjadi pembeda, meskipun absennya Osimhen dan Lookman berpotensi mengurangi ketajaman serangan.

Tanzania diperkirakan tidak akan menyerah begitu saja, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun, rapuhnya pertahanan tuan rumah bisa menjadi keuntungan bagi Nigeria.