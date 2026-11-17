JawaPos.com - Pemilik FC Andorra Gerard Pique menilai, hukuman larangan bermain selama 12 pertandingan kepada kiper Jesus Owono tidak sebanding dengan insiden yang menyebabkan kematian penyerang Tenerife Jesus de Miguel.

Pique menganggap benturan antara kedua pemain itu merupakan kecelakaan yang tidak disengaja.

Dilansir dari Reuters, Selasa (17/11), Jesus Owono dan Jesus de Miguel mengalami benturan dalam pertandingan kasta kedua Liga Spanyol pada 2 November.

Insiden itu membuat De Miguel harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun, penyerang Tenerife itu meninggal dunia pada keesokan harinya.

Setelah insiden itu, Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 12 pertandingan kepada Owono pada pekan lalu.

Kiper berusia 25 tahun itu dinyatakan melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera serius.

Gerard Pique pun mengomentari keputusan itu lewat video yang diunggah di akun Tiktok-nya pada Senin (16/11).

Mantan pemain Barcelona yang saat ini menjadi pemilik FC Andorra itu menilai Owono tidak pantas menerima hukuman maksimal atas insiden tersebut.

“Para pemain, mantan pemain, pelatih, penjaga gawang, semuanya menyebut kejadian itu sebagai sebuah kecelakaan,” kata Pique.

Gerard Pique meyakini bahwa menjatuhkan hukuman maksimal kepada Owono justru menempatkan sang penjaga gawang dalam situasi yang tidak semestinya.

Menurut Pique, Owono tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas peristiwa yang berujung pada kematian De Miguel.

Pique juga membandingkan keputusan RFEF itu dengan hukuman yang diberikan kepada pemain Albacete Jose Corpas dalam insiden berbeda.

Corpas sebelumnya menerima hukuman larangan bermain selama tiga pertandingan setelah secara tidak sengaja menendang kepala pemain Sabadell, Quadri Liameed, pada 31 Oktober.

Beruntung, Liameed tidak mengalami dampak fatal akibat insiden tersebut.

Pique menilai perbedaan keputusan atas dua kasus itu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penjatuhan sanksi oleh komite disiplin.

“Untungnya, Quadri baik-baik saja. Dampak dalam kasus itu tidak berujung pada kematian, dan komite memutuskan untuk memberikan hukuman tiga pertandingan kepada Corpas. Dengan semua ini, refleksi saya adalah: apa yang sebenarnya dihukum, tindakannya atau konsekuensinya?,” ujar Pique.

Sementara itu, Owono telah mengundurkan diri dari skuad tim nasional Guinea Khatulistiwa untuk pertandingan kualifikasi Piala Afrika melawan Zimbabwe pada November ini.

Pique juga memperkirakan Owono membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali bermain, bahkan setelah masa hukuman 12 pertandingan yang dijatuhkan kepadanya berakhir.

“Jesus akan membutuhkan waktu jauh lebih lama dari 12 pertandingan sebelum dia siap dan mampu kembali berkompetisi,” kata Pique.

Dia menegaskan bahwa hukuman apa pun tidak akan mampu mengembalikan nyawa De Miguel.