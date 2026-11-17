JawaPos.com - Pelatih tim nasional Belanda Xavi Hernandez tidak dapat menyembunyikan rasa kecewa setelah timnya dibantai lima gol oleh Jerman.

Selain Xavi, kiper Belanda Bart Verbruggen bahkan menyebut hasil buruk dalam pertandingan di Olympiastadion, Berlin, itu sebagai kekalahan yang memalukan.

Dalam wawancara setelah pertandingan, Xavi Hernandez mengaku tidak paham bagaimana timnya bisa tampil begitu buruk.

“Saya terkejut. Saya tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi dan saya sangat kecewa,” kata Xavi.

Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti mentalitas para pemain yang dinilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini ingin dibangun dalam tim.

Menurut Xavi, Belanda tidak mampu mengimbangi permainan Jerman karena kehilangan identitas dan prinsip dasar yang seharusnya mereka pegang.

“Saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa kami harus mengubah mentalitas. Hari ini kami tidak mampu mengimbangi Jerman karena tidak setia pada nilai-nilai kami," tegas Xavi Hernandez.

"Ini tidak bisa kami terima. Kami harus mengubah banyak hal setelah hari ini. Kami membutuhkan pemain-pemain yang memiliki semangat,” ujar dia.

Kekecewaan Xavi semakin besar karena sebelum kekalahan itu, dia merasa timnya sedang menunjukkan perkembangan positif.

Sang pelatih secara khusus menyinggung penampilan Belanda ketika menghadapi Yunani pada laga sebelumnya.

“Saya sangat kecewa dan ini disayangkan karena hingga hari ini saya sangat bangga kepada para pemain. Terutama pada Jumat lalu melawan Yunani, mereka menunjukkan banyak hal positif,” kata Xavi dikutip dari situs resmi Timnas Belanda.

“Hari ini justru sebaliknya, padahal kami sedang membangun sesuatu yang baik. Saya berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan belajar banyak dari kekalahan ini,” lanjut Xavi.

Kritik terhadap penampilan Belanda juga datang dari kapten tim, Denzel Dumfries.

Dalam wawancara bersama NOS, Dumfries menilai Belanda terlalu lemah ketika menjalani duel perebutan bola.

Selain itu, jarak antarpemain yang terlalu lebar membuat Jerman leluasa memanfaatkan ruang.

“Itu merupakan penampilan yang sangat buruk. Kami terlalu lemah dalam duel dan jarak antarpemain terlalu lebar," papar Denzel Dumfries.

"Banyak bola kedua yang gagal kami menangkan. Kami lemah dalam duel dan mereka bisa dengan mudah menghukum kami melalui transisi serangan,” kata Dumfries.

Pemain berusia 30 tahun itu juga menegaskan bahwa kekalahan itu merupakan kegagalan kolektif seluruh tim, bukan kesalahan individu tertentu.

Menurut Dumfries, para pemain sebenarnya merasakan kemarahan dan frustrasi setelah kebobolan berulang kali yang membuat konsentrasi tim semakin terganggu.

“Itu benar-benar kegagalan kolektif. Hal seperti ini tidak boleh terjadi kepada kami. Ada kemarahan dan frustrasi, tetapi dalam pertandingan seperti ini kami tetap harus menjaga fokus. Ada juga rasa frustrasi di antara sesama pemain dan itu bukan hal yang baik,” urai Denzel Dumfries.

Kiper Belanda Bart Verbruggen juga tidak bisa menyembunyikan kemarahannya setelah timnya dibantai di Olympiastadion.

“Saya masih marah. Ini tidak ada hubungannya dengan taktik atau kualitas bermain sepak bola, tetapi masih terlalu dini untuk menunjukkan secara pasti letak permasalahannya,” kata Verbruggen.

Verbruggen menegaskan bahwa intensitas, energi, dan kerja keras merupakan fondasi utama dalam sepak bola.

Menurut dia, Belanda tidak menunjukkan ketiga aspek itu secara konsisten ketika menghadapi Jerman.

“Dasar sepak bola selalu tentang intensitas, energi, dan kerja keras. Dalam beberapa momen hari ini, hal-hal itu tidak terlihat. Jerman terlalu bagus untuk menghadapi kondisi seperti itu," ungkap Verbruggen.

"Mereka mencetak lima gol, tetapi sebenarnya bisa saja mencetak delapan gol. Ini memalukan,” tutur Verbruggen.

Meskipun demikian, Belanda tetap lolos ke babak perempat final UEFA Nations League setelah mengakhiri fase grup dengan perolehan 11 poin.

Belanda mengakhiri klasemen Grup A2 dengan menempati posisi runner-up dan unggul selisih gol dari Yunani.